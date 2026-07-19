Yeni sistem, 2026 yılı Eylül ayından itibaren uygulanacak. Başvuru süreçlerinin daha planlı yürütülmesi amacıyla geliştirilen uygulama sayesinde her başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi ayrılacak ve vatandaşlar kendilerine uygun tarih ile saati seçebilecek.

Yeni uygulamayla birlikte komisyon başvurularının belirli saat aralıklarında değerlendirilmesi planlanırken, süreçte yaşanan yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN RANDEVU ALINACAK

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ortopedik engelli vatandaşların ilgili mevzuat kapsamında gümrük vergilerinden muaf şekilde özel tertibatlı araç ithal edebildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda Engelli Komisyonlarında gerçekleştirilen değerlendirmelere yönelik başvuruların, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan Engelli Araç İthal Sistemi (EAİS) aracılığıyla alındığı belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında başvuru süreçlerini elektronik ortamda daha etkin yönetmeyi amaçlıyor. (Görsel: AA)

RANDEVU SİSTEMİ EYLÜL 2026'DA DEVREYE GİRECEK

Bakanlık, başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilmesi, komisyon çalışmalarının planlı şekilde yürütülmesi ve vatandaşların bekleme sürelerinin azaltılması amacıyla EAİS bünyesinde geliştirilen randevu sisteminin 2026 yılı Eylül ayı itibarıyla kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Yeni uygulamayla birlikte komisyon değerlendirmeleri, e-Devlet üzerinden oluşturulan randevular esas alınarak gerçekleştirilecek.

Vatandaşlar, kendilerine uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerini planlı şekilde gerçekleştirebilecek. (Görsel: AA)

HER BAŞVURU İÇİN 10 DAKİKALIK DEĞERLENDİRME

Sistem kapsamında her bir başvuru için 10 dakikalık değerlendirme süresi planlandı. Engelli vatandaşlar, kendileri için uygun tarih ve saat aralığını seçerek komisyon işlemlerine katılabilecek.

Böylece başvuru yoğunluğunun daha düzenli yönetilmesi ve işlemlerin daha kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Her başvuru için 10 dakikalık değerlendirme planlanırken, işlemlerin daha hızlı tamamlanması hedefleniyor. (Görsel: AA)

AMAÇ BEKLEME SÜRELERİNİ AZALTMAK

Ticaret Bakanlığı, randevu sistemiyle komisyon çalışmalarının daha düzenli yürütülmesini, başvuru süreçlerinin daha verimli hale getirilmesini ve vatandaşların bekleme sürelerinin en aza indirilmesini amaçlıyor.

Açıklamada ayrıca, engelli vatandaşların kamu hizmetlerine daha hızlı, kolay ve erişilebilir şekilde ulaşmasını sağlayacak dijital uygulamaların hayata geçirilmeye ve sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmaya devam edileceği vurgulandı.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel