Akdeniz Üniversitesi 2011 yılında kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştirip tıp tarihine geçti. Üniversitede Türkiye'nin 3'üncü rahim nakli operasyonu da dün gerçekleşti. Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan öncülüğündeki ekip, anne olma hayali kuran 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı'yı dün saat 09.00'da ameliyata aldı.

Akdeniz Üniversitesi’nde 3’üncü rahim nakli operasyonu yapıldı. Annelik hayali kuran Mekkiye Bostancı, bir aksilik olmazsa ilerleyen süreçte bebeğini kucağına alabilecek. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

56 yaşındaki kadavradan alınan rahim, Bostancı'ya yaklaşık 6 saatte nakledildi. Dünyada ilk kez 2011'de kadavradan rahim naklini gerçekleştirerek literatüre "Özkan Tekniği" olarak giren cerrahi yöntem, dün Türkiye'de üçüncü kez uygulandı.