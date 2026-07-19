17 yıllık evli Mekkiye Bostancı'ya rahim nakli yapıldı, anne olma hayali gerçek oldu
Antalya’da koruyucu aile oldukları programda tanıştığı Prof. Dr. Özlenen Özkan ile sohbeti, Bostancı’nın hayatını değiştirdi. Bostancı, Türkiye’nin 3’üncü rahim nakillisi oldu.
Giriş Tarihi:
Akdeniz Üniversitesi 2011 yılında kadavradan ilk rahim naklini gerçekleştirip tıp tarihine geçti. Üniversitede Türkiye'nin 3'üncü rahim nakli operasyonu da dün gerçekleşti.
Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Prof. Dr. Ömer Özkan öncülüğündeki ekip, anne olma hayali kuran 36 yaşındaki Mekkiye Bostancı'yı dün saat 09.00'da ameliyata aldı.
56 yaşındaki kadavradan alınan rahim, Bostancı'ya yaklaşık 6 saatte nakledildi. Dünyada ilk kez 2011'de kadavradan rahim naklini gerçekleştirerek literatüre "Özkan Tekniği" olarak giren cerrahi yöntem, dün Türkiye'de üçüncü kez uygulandı.
2011'de Derya Sert'e, 2021'de de Havva Erdem'e aynı operasyon başarıyla gerçekleştirilmişti.
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