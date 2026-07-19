Konya'da 6 farklı noktada konuşlandırılan droneler, tek bir komuta merkezinden yönetiliyor. Kesintisiz görev yapabiliyor. Yüksek çözünürlüklü optik kameralarıyla araç takiplerini etkin şekilde gerçekleştiriyor. Araç ve yaya hareketliliğini anlık olarak izliyor, olay yerlerini hızla analiz edebiliyor.

Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli Gökyüzü Kontrol Merkezi GÖKMEN, Konya'da hayata geçirildi. Suç ve suçlularla mücadeleyi daha etkin yapabilmek için geliştirilen GÖKMEN, ihtiyaç duyulan her noktaya saniyeler içerisinde ulaşabilecek şekilde tasarlandı.

Yapay zeka destekli analiz sistemi ile araç ve insan sayılarını gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor. GÖKMEN, yoğunluk analizleri gerçekleştirerek şehirdeki hareketliliği an be an değerlendirebiliyor. Lazer mesafe ölçüm sistemi ile sahayı yüksek hassasiyetle analiz edebiliyor.

Emniyet Müdürü Engin Keskin, “İhbar gelir gelmez Gökmen en yakın noktadan otonom olarak kalkıp olay yerine ulaşıyor” dedi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

GÖKMEN, eksi 30 derece ile artı 50 derecelerde görevini yapabiliyor. Koordinatlar girildikten sonra otonom olarak olay yerine gidiyor ve görev sonrası tekrar bölgesine dönerek şarj olup, bir sonraki görev için hazırlanıyor. 50 dakika boyunca havada kalıp, ekiplerin gökyüzündeki gözü oluyor.

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Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

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GÖKMEN, eksi 30 derece ile artı 50 derecelerde görevini yapabiliyor.Koordinatlar girildikten sonra otonom olarak olay yerine gidiyor ve görev sonrası tekrar bölgesine dönerek şarj olup, bir sonraki görev için hazırlanıyor.50 dakika boyunca havada kalıp, ekiplerin gökyüzündeki gözü oluyor.