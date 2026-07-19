CANLI YAYIN
Geri

Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli gökyüzü kontrol merkezi Konya'da hizmete girdi

Emniyet görevlileri, Türkiye'de uyulanan ilk yapay zeka destekli sistem sayesinde suçlularla daha etkin mücadele edecek.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli gökyüzü kontrol merkezi Konya'da hizmete girdi

Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli Gökyüzü Kontrol Merkezi GÖKMEN, Konya'da hayata geçirildi. Suç ve suçlularla mücadeleyi daha etkin yapabilmek için geliştirilen GÖKMEN, ihtiyaç duyulan her noktaya saniyeler içerisinde ulaşabilecek şekilde tasarlandı.

Konya'da 6 farklı noktada konuşlandırılan droneler, tek bir komuta merkezinden yönetiliyor. Kesintisiz görev yapabiliyor. Yüksek çözünürlüklü optik kameralarıyla araç takiplerini etkin şekilde gerçekleştiriyor. Araç ve yaya hareketliliğini anlık olarak izliyor, olay yerlerini hızla analiz edebiliyor.

Emniyet Müdürü Engin Keskin, “İhbar gelir gelmez Gökmen en yakın noktadan otonom olarak kalkıp olay yerine ulaşıyor” dedi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Emniyet Müdürü Engin Keskin, “İhbar gelir gelmez Gökmen en yakın noktadan otonom olarak kalkıp olay yerine ulaşıyor” dedi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

LAZERLE ÖLÇÜM

Yapay zeka destekli analiz sistemi ile araç ve insan sayılarını gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor. GÖKMEN, yoğunluk analizleri gerçekleştirerek şehirdeki hareketliliği an be an değerlendirebiliyor. Lazer mesafe ölçüm sistemi ile sahayı yüksek hassasiyetle analiz edebiliyor.

Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli gökyüzü kontrol merkezi Konya'da hizmete girdi-3

GÖKMEN, eksi 30 derece ile artı 50 derecelerde görevini yapabiliyor. Koordinatlar girildikten sonra otonom olarak olay yerine gidiyor ve görev sonrası tekrar bölgesine dönerek şarj olup, bir sonraki görev için hazırlanıyor. 50 dakika boyunca havada kalıp, ekiplerin gökyüzündeki gözü oluyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli gökyüzü kontrol merkezi Konya'da hizmete girdi-5 Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli gökyüzü kontrol merkezi Konya'da hizmete girdi-6 Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli gökyüzü kontrol merkezi Konya'da hizmete girdi-7

GÖKMEN, eksi 30 derece ile artı 50 derecelerde görevini yapabiliyor.
Koordinatlar girildikten sonra otonom olarak olay yerine gidiyor ve görev sonrası tekrar bölgesine dönerek şarj olup, bir sonraki görev için hazırlanıyor.
50 dakika boyunca havada kalıp, ekiplerin gökyüzündeki gözü oluyor.
İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu savunması ortaya çıktı: "Kavanozdaki kekik, terazi de diyet için!"
SONRAKİ HABER

İlyas Yalçıntaş'ın uyuşturucu savunması!

 Depremzedeler konuştu: Ahbap propagandası yapan, Haluk Levent'i yücelten ve devleti karalayan isimler yargılanmalı...
ÖNCEKİ HABER

İki cihanda ellerimiz Ahbap’ın yakasında
Meryem Kartal
Meryem Kartal Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler