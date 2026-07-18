NATO Zirvesi için CİMER'e teşekkür yağdı: Savunma sanayiine "Mühendislik harikası" yorumu
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi, vatandaşlardan tam not aldı. CİMER'e gönderilen teşekkür mesajlarında zirvenin başarıyla organize edilmesinden duyulan gurur dile getirilirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan organizasyonda görev alan personele kadar emeği geçen herkese teşekkür edildi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7-8 Temmuz NATO Zirvesi, yalnızca dünya liderlerini değil, vatandaşların takdirini de buluşturdu.
Zirveyi yakından takip eden çok sayıda vatandaş, CİMER'e gönderdikleri mesajlarla organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Türkiye'nin uluslararası alandaki başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti.
VATANDAŞLARDAN CİMER'E TEŞEKKÜR MESAJLARI YAĞDI
Vatandaşlar, CİMER'e gönderdikleri başvurularda Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yapmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti, organizasyonda görev alanlara başarı dileklerini iletti. Mesajlarda ayrıca Türkiye'nin NATO içerisindeki ve uluslararası alandaki konumundan duyulan memnuniyet de vurgulandı.
"BİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ"
CİMER'e yapılan başvurulardan birinde, "NATO Zirvesi gösterdi ki, biz çok güçlü bir ülkeyiz" ifadelerine yer verildi.
Vatandaşlar ayrıca Türkiye'nin savunma sanayii ürünlerini "mühendislik harikası" olarak nitelendirirken, dünya liderlerini karşılayan Mehteran Takımı'nın performansını beğeniyle karşıladı. Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların geçişleri ise "kusursuz" olarak değerlendirildi.
TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ DE ÖVGÜ TOPLADI
Zirve kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı devlet ve hükümet başkanları ile gazetecilere ikram edilen Türk yemekleri de vatandaşların beğenisini kazanan organizasyon ayrıntıları arasında yer aldı.
Başvurularda, Türkiye'nin uluslararası alandaki saygınlığını ve itibarını pekiştiren diplomatik liderliği dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür, tebrik ve teveccüh mesajları iletildi.
Vatandaşlar, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmaların başarıyla sürmesini temenni ederken, Emine Erdoğan'ı da ülkeyi temsil ederken sergilediği duruştan dolayı tebrik etti.
ORGANİZASYONDA EMEĞİ GEÇENLER UNUTULMADI
Vatandaşlar, teşekkür mesajlarında zirvenin görünmeyen kahramanlarını da unutmadı. Dondurma ikram eden Maraşlı ustadan devlet ve hükümet başkanlarını karşılayan görevlilere, havalimanına turkuaz halıları özenle seren ekiplerden Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın açıklamalarının yapıldığı salonlarda Türk bayrağını kusursuz şekilde yerleştiren görevlilere kadar organizasyonda emeği bulunan herkese teşekkür edildi.
CİMER'e gönderilen mesajlardan birinde ise bir vatandaş, "Bu ülkenin bir vatandaşı olduğum için her zaman onur duydum ve sonsuza kadar da duyacağım." ifadelerini kullandı.