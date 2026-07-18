Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7-8 Temmuz NATO Zirvesi, yalnızca dünya liderlerini değil, vatandaşların takdirini de buluşturdu. Zirveyi yakından takip eden çok sayıda vatandaş, CİMER'e gönderdikleri mesajlarla organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirirken, Türkiye'nin uluslararası alandaki başarısıyla gurur duyduklarını ifade etti. VATANDAŞLARDAN CİMER'E TEŞEKKÜR MESAJLARI YAĞDI Vatandaşlar, CİMER'e gönderdikleri başvurularda Türkiye'nin NATO Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yapmasından dolayı emeği geçenlere teşekkür etti, organizasyonda görev alanlara başarı dileklerini iletti. Mesajlarda ayrıca Türkiye'nin NATO içerisindeki ve uluslararası alandaki konumundan duyulan memnuniyet de vurgulandı.

NATO Zirvesi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) "BİZ ÇOK GÜÇLÜ BİR ÜLKEYİZ" CİMER'e yapılan başvurulardan birinde, "NATO Zirvesi gösterdi ki, biz çok güçlü bir ülkeyiz" ifadelerine yer verildi. Vatandaşlar ayrıca Türkiye'nin savunma sanayii ürünlerini "mühendislik harikası" olarak nitelendirirken, dünya liderlerini karşılayan Mehteran Takımı'nın performansını beğeniyle karşıladı. Hava Kuvvetleri'ne ait uçakların geçişleri ise "kusursuz" olarak değerlendirildi.