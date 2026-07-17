Ulaşımdan sonra İBB, kreş ücretlerine de yüzde 60 zam bindirdi!
İBB Meclisi'nde alınan kararla, "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" kreşlerinin aylık ücreti yüzde 60 zamlandı. 5 bin lira olan aylık ücret, 1 Eylül 2026'dan itibaren 8 bin lira olarak uygulanacak.
Giriş Tarihi:
İBB Meclisi temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumu Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Mecliste, İBB Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğünden gelen 2026 Yılı Ücret Tarifesi maddesi görüşüldü.
Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün teklifiyle belediyenin işlettiği, kamuoyunda "Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi" ismiyle bilinen kreşlerin 5 bin lira olan aylık ücretinin yüzde 60 zamla 8 bin liraya yükseltilmesi istendi.
Mecliste yapılan oylamada, zam teklifi kabul edildi. Zamlı tarife, 1 Eylül'den itibaren geçerli olacak.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel