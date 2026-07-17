SOLOTÜRK, bayram için KKTC semalarında! Türk F-16'larına övgü: Gurur duyuyoruz

SOLOTÜRK GÖKYÜZÜNDE SELAM VERECEK Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle KKTC'de bulunan SOLOTÜRK ekibini Bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirmek üzere Kıbrıs'a gelen Türk Hava Kuvvetleri akrobasi ekibi SOLOTÜRK pilotlarını kabul etti.

SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16C Blok 40 savaş uçağı kullanarak tek bir uçakla icra ettiği yüksek performanslı ve modern bir gösteri timidir. Hava Kuvvetleri'nin yeteneklerini sergileyen ekip, yaklaşık 20 dakikalık gösterisinde 3,5 ton yakıt tüketir.

"F-16'LARLA GURUR DUYUYORUZ"

Kıbrıs Türk halkının güvenliği için canını feda eden şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i anan Ertuğruloğlu, "Ercan Havalimanı'nda konuşlu Türk F-16'ları ile büyük gurur duyuyoruz" dedi.

Ertuğruloğlu, bu durumun Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını tüm dünyaya bir kez daha kararlılıkla gösterdiğini vurguladı.