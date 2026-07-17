SOLOTÜRK, bayram için KKTC semalarında! Türk F-16'larına övgü: Gurur duyuyoruz
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları öncesi SOLOTÜRK pilotlarını kabul etti. Ertuğruloğlu, Ercan'da konuşlu Türk F-16'larıyla gurur duyduklarını vurgulayarak halkı Girne'de gerçekleştirilecek gösteri uçuşunu izlemeye davet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirmek üzere Kıbrıs'a gelen Türk Hava Kuvvetleri akrobasi ekibi SOLOTÜRK pilotlarını kabul etti.
SOLOTÜRK GÖKYÜZÜNDE SELAM VERECEK
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle KKTC'de bulunan SOLOTÜRK ekibini Bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
SOLOTÜRK, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16C Blok 40 savaş uçağı kullanarak tek bir uçakla icra ettiği yüksek performanslı ve modern bir gösteri timidir. Hava Kuvvetleri'nin yeteneklerini sergileyen ekip, yaklaşık 20 dakikalık gösterisinde 3,5 ton yakıt tüketir.
"F-16'LARLA GURUR DUYUYORUZ"
Kıbrıs Türk halkının güvenliği için canını feda eden şehit pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i anan Ertuğruloğlu, "Ercan Havalimanı'nda konuşlu Türk F-16'ları ile büyük gurur duyuyoruz" dedi.
Ertuğruloğlu, bu durumun Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Türkü'nü hiçbir zaman yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını tüm dünyaya bir kez daha kararlılıkla gösterdiğini vurguladı.
HALKA GÖSTERİ UÇUŞU DAVETİ
SOLOTÜRK'ün her zaman olduğu gibi 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına büyük coşku katacağını ifade eden Ertuğruloğlu, halkı Girne Atatürk Anıtı çevresinde gerçekleştirilecek gösteri uçuşunu izlemeye davet etti.
Ziyarette SOLOTÜRK ekibi, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'na üzerinde ekip üyelerinin imzalarının bulunduğu bir tablo hediye etti.
SOLOTÜRK ÖZELLİKLERİ
|Özellik
|Açıklama
|Uçak Modeli
|Tek kişilik F-16C Blok 40 savaş uçağı.
|Kabiliyet
|Uçak, standart muharebe görevlerini yerine getirebilecek donanıma sahip olup, gösteri için ekstra bir modifikasyon geçirmemiştir.
|Yakıt ve Güç
|Yaklaşık 20 dakika süren bir gösteride 3,5 ton yakıt harcanır.
|Manevra Kabiliyeti
|Pozitif ve negatif G kuvveti altında, uçağın limitlerini zorlayan dikey tırmanışlar, yavaş uçuşlar ve ters uçuş hareketleri icra edilir.