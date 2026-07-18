Malatya yeniden doğdu! TOKİ İkizce'de yaşam başladı

Mahmut Dönmez.

"YURT DIŞINDAKİLER BİLE TÜRKİYE'NİN YAPTIĞINI BİZ YAPAMAZDIK DİYOR"

Yeni evlerinde huzurla oturduklarını ve memleketlerini terk etmediklerini dile getiren Dönmez'in eşi ise Türkiye'nin afet konutları konusundaki hızının dünyada benzeri olmadığını ifade etti. Yaşadıkları mutluluğu özetleyen hak sahibi vatandaş, "Gidemem memleketimden dedim. Yurt dışındakiler bile diyor; 'Türkiye'nin yaptığını biz yapamazdık.' Her yer ev, her yer... Allah devlete yardım etsin. Her şeyimiz var çünkü başımızda devletimiz var" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel