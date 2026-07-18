Malatya yeniden doğdu! TOKİ İkizce'de yaşam başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 81 ilde yaklaşık 7 milyon vatandaşı sosyal konut projeleriyle güvenli yuvalara kavuşturduklarını açıkladı. Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, deprem felaketinin ardından Malatya İkizce'de inşa edilen "İlk Evim" projesi konutlarına yerleşen hak sahiplerinin duyduğu memnuniyet ve devletin hızlı refleksine yönelik teşekkür mesajları öne çıktı.
Deprem felaketinin ardından yaralarını saran Malatya'da, deprem konutları hak sahiplerini ağırlamaya devam ediyor.TOKİ Malatya İkizce İlk Evim konutlarında yaşam başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal konut hamlesinin ulaştığı son rakamları ve afet konutlarındaki yaşamı sosyal medya hesabından paylaştığı özel bir video ile kamuoyuna duyurdu. Bakan Kurum, bugüne kadar ülke genelinde yürütülen çalışmalarla milyonlarca insanın sağlam yapılara kavuştuğunu vurguladı.
81 İLDE 7 MİLYON VATANDAŞ GÜVENLİ YUVALARINA KAVUŞTU
Çalışmaların bilançosunu paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bugüne kadar 81 ilimizde 7 milyona yakın vatandaşımızı sosyal konutlarla afetlere karşı sağlam konutlarına kavuşturduk" ifadelerini kullandı.
İkizce bölgesinde hızla yükselen yeni yaşam alanları, afetzedelerin karamsarlığını mutluluğa dönüştürdü.
"DEVLET HANGİ BİRİNE YETİŞECEK DEDİK AMA BÜYÜK SÜRPRİZ OLDU"
Malatya İkizce'de deprem öncesinde sosyal konut projesine başvuran ve depremin ardından yeni evlerine kavuşan Mahmut Dönmez, bölgedeki büyük dönüşümü anlattı. Yaşanan felaketin ardından kentin adeta küllerinden doğduğunu belirten Dönmez, ilk etapta büyük bir karamsarlık yaşadıklarını itiraf ederek, "Depremden sonra Malatya yeniden doğdu. Öncesinde sosyal konuta yazılmıştım. Karamsar olmadık değil, olduk. 'Devlet hangi birine yetecek' dedik. Allah razı olsun bize büyük sürpriz oldu" şeklinde konuştu.
"YURT DIŞINDAKİLER BİLE TÜRKİYE'NİN YAPTIĞINI BİZ YAPAMAZDIK DİYOR"
Yeni evlerinde huzurla oturduklarını ve memleketlerini terk etmediklerini dile getiren Dönmez'in eşi ise Türkiye'nin afet konutları konusundaki hızının dünyada benzeri olmadığını ifade etti. Yaşadıkları mutluluğu özetleyen hak sahibi vatandaş, "Gidemem memleketimden dedim. Yurt dışındakiler bile diyor; 'Türkiye'nin yaptığını biz yapamazdık.' Her yer ev, her yer... Allah devlete yardım etsin. Her şeyimiz var çünkü başımızda devletimiz var" diyerek memnuniyetini dile getirdi.