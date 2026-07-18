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İBB'nin erken açtığı camide tavan çöktü: Yaz Kur'an kursundaki çocuklar facianın eşiğinden döndü

İstanbul Bayrampaşa’daki Şehit Kamil Balkan Camii’nde yaz Kur’an kursu eğitimi sırasında tavan çöktü. Çocukların kursta olduğu esnada kubbe ahşaplarının büyük bir gürültüyle aşağı inmesiyle büyük bir panik yaşanırken, olası bir facianın eşiğinden dönüldü. AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Mehmet Acar’ın, İBB yönetiminin camiyi 2024 yılında henüz inşaatı bitmeden ve gerekli önlemleri almadan apar topar açtığı yönündeki açıklamaları skandalın boyutunu gözler önüne serdi.

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İBB'nin erken açtığı camide tavan çöktü: Yaz Kur'an kursundaki çocuklar facianın eşiğinden döndü

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi'ndeki Şehit Kamil Balkan Camii'nde, yaz Kuran kursu sırasında tavan çöktü. Kubbe çevresindeki ahşap kaplamaların orta alana düşmesiyle çocuklar panik yaşarken, 1 çocuk hafif yaralandı.

Tavan çocukların üstüne düştü.Tavan çocukların üstüne düştü.

ÇOCUKLARIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ

İBB'nin erken açtığı camide tavan çöktü: Yaz Kur'an kursundaki çocuklar facianın eşiğinden döndü-2 Çocukların büyük bölümünün pencere kenarlarında bulunması ve olayın cuma namazından 1 saat kadar önce olması ise büyük bir faciayı önledi.

İBB'nin erken açtığı camide tavan çöktü: Yaz Kur'an kursundaki çocuklar facianın eşiğinden döndü-3

İBB'nin erken açtığı camide tavan çöktü: Yaz Kur'an kursundaki çocuklar facianın eşiğinden döndü-4 Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre; cami için Kadir Topbaş döneminde hazırlanan betonarme proje, Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından iptal edilerek yerine prefabrik yapı inşa edilmişti.

İBB'nin erken açtığı camide tavan çöktü: Yaz Kur'an kursundaki çocuklar facianın eşiğinden döndü-4

BİTMEDEN AÇTILAR

İBB'nin erken açtığı camide tavan çöktü: Yaz Kur'an kursundaki çocuklar facianın eşiğinden döndü-5 AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Mehmet Acar, uyarı yapmalarına rağmen İBB'nin gerekli önlemleri almadığını belirterek, "Bu cami 2024'te henüz tamamlanmadan açıldı. İnşaat panellerle gizlenerek açılış yapıldı. Kubbeden akan yağmur suları için halı üzerine leğen ve bidonlar koyuluyordu. Olay cuma saatinde olsaydı onlarca vatandaşın hayatı söz konusu olurdu" dedi.

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