İBB'nin erken açtığı camide tavan çöktü: Yaz Kur'an kursundaki çocuklar facianın eşiğinden döndü
İstanbul Bayrampaşa’daki Şehit Kamil Balkan Camii’nde yaz Kur’an kursu eğitimi sırasında tavan çöktü. Çocukların kursta olduğu esnada kubbe ahşaplarının büyük bir gürültüyle aşağı inmesiyle büyük bir panik yaşanırken, olası bir facianın eşiğinden dönüldü. AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Mehmet Acar’ın, İBB yönetiminin camiyi 2024 yılında henüz inşaatı bitmeden ve gerekli önlemleri almadan apar topar açtığı yönündeki açıklamaları skandalın boyutunu gözler önüne serdi.
İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi'ndeki Şehit Kamil Balkan Camii'nde, yaz Kuran kursu sırasında tavan çöktü. Kubbe çevresindeki ahşap kaplamaların orta alana düşmesiyle çocuklar panik yaşarken, 1 çocuk hafif yaralandı.
ÇOCUKLARIN ÜSTÜNE ÇÖKTÜ
Çocukların büyük bölümünün pencere kenarlarında bulunması ve olayın cuma namazından 1 saat kadar önce olması ise büyük bir faciayı önledi.
Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre; cami için Kadir Topbaş döneminde hazırlanan betonarme proje, Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından iptal edilerek yerine prefabrik yapı inşa edilmişti.
BİTMEDEN AÇTILAR
AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Mehmet Acar, uyarı yapmalarına rağmen İBB'nin gerekli önlemleri almadığını belirterek, "Bu cami 2024'te henüz tamamlanmadan açıldı. İnşaat panellerle gizlenerek açılış yapıldı. Kubbeden akan yağmur suları için halı üzerine leğen ve bidonlar koyuluyordu. Olay cuma saatinde olsaydı onlarca vatandaşın hayatı söz konusu olurdu" dedi.