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Yerli güç sahaya çıktı! MPT-76 MH, Mehmetçiğe teslim edildi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Kırıkkale Silah Fabrikası'nda ürettiği geliştirilmiş milli piyade tüfeği MPT-76 MH'ların yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti. Hafifletilen ve 58 testi başarıyla geçen yeni nesil milli tüfekler, güvenli şekilde birliklere ulaştırılarak Mehmetçiğin kullanımına sunuldu.

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Yerli güç sahaya çıktı! MPT-76 MH, Mehmetçiğe teslim edildi

MKE, Kırıkkale Silah Fabrikası'nda üretilen MPT-76 MH piyade tüfeklerinin yüklü miktardaki üretimini tamamlayarak Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim etti.

MKE tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen yeni nesil piyade tüfekleri, gerçekleştirilen sevkiyatın ardından Mehmetçiğin kullanımına sunulmak üzere güvenli şekilde birliklere ulaştırıldı.

MPT-76 MH, Mehmetçiğe teslim edildi (Fotoğraflar İHA'ya aittir.)MPT-76 MH, Mehmetçiğe teslim edildi (Fotoğraflar İHA'ya aittir.)

MPT-76'NIN GELİŞTİRİLMİŞ VE HAFİFLETİLMİŞ MODELİ

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 2016 yılında giren Milli Piyade Tüfeği MPT-76'nın geliştirilmiş ve hafifletilmiş modeli olan MPT-76 MH, Türk askerinin operasyonel ihtiyaçları doğrultusunda tasarlandı.

Türk mühendislerin imzasını taşıyan tüfek, MPT-76'ya göre yaklaşık 500 gram daha hafif üretildi. Yaklaşık 3 bin 750 gram ağırlığındaki MPT-76 MH, ergonomik yapısıyla piyadenin hareket kabiliyetini artırıyor.

Yerli güç sahaya çıktı! MPT-76 MH, Mehmetçiğe teslim edildi-3

58 TESTİ BAŞARIYLA GEÇTİ

Tüfek, 600 metre etkili menzile sahipken dakikada 750 atış yapabiliyor.

MPT-76 MH, 42'si NATO, 16'sı yerli standartlarda olmak üzere toplam 58 testi başarıyla geçti. Kendi kalibresinde bu testleri geçen dünyadaki tek piyade tüfeği olma özelliğine sahip silah, yüksek güvenilirliği, dayanıklılığı ve hafif yapısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel kabiliyetine katkı sağlıyor.

Yerli güç sahaya çıktı! MPT-76 MH, Mehmetçiğe teslim edildi-4

DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELER DE TERCİH EDİYOR

Milli piyade tüfeği, sahip olduğu teknik özellikler sayesinde dost ve müttefik ülkelerin orduları tarafından da tercih ediliyor. MPT-76 MH, yüksek ihracat potansiyeliyle de savunma sanayisinde dikkat çekiyor.

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Yerli güç sahaya çıktı! MPT-76 MH, Mehmetçiğe teslim edildi-6 Yerli güç sahaya çıktı! MPT-76 MH, Mehmetçiğe teslim edildi-7 Yerli güç sahaya çıktı! MPT-76 MH, Mehmetçiğe teslim edildi-8

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