Yerli güç sahaya çıktı! MPT-76 MH, Mehmetçiğe teslim edildi

DOST VE MÜTTEFİK ÜLKELER DE TERCİH EDİYOR

Milli piyade tüfeği, sahip olduğu teknik özellikler sayesinde dost ve müttefik ülkelerin orduları tarafından da tercih ediliyor. MPT-76 MH, yüksek ihracat potansiyeliyle de savunma sanayisinde dikkat çekiyor.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel