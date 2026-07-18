Bakan Kurum verileri paylaştı! DOA ile 33 milyon ambalaj toplandı

Türkiye'de 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren devreye giren Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi, ilgiyle karşılanıyor. Hem çevre hem de ekonomi açısından yeni bir dönemin başlangıcı olan sistem, gün geçtikçe daha da yayılıyor.

Ulusal entegrasyon sürecinin bu aşamasında 81 ildeki 973 ilçede DOA makineleri hizmet vermeye başladı. Vatandaşlara iade ettikleri DOA logolu alüminyum, pet ve cam içecek ambalajı başına 1 TL ödeniyor.

"1 TEMMUZ'DAN BU YANA 33 MİLYON AMBALAJ TOPLADIK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, DOA sistemiyle 17 günde toplanan ambalaj verilerini ve en çok ambalaj toplanan 5 ili açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor! 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız DOA'ya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz" dedi.

Bakan Kurum 17 günlük DOA verilerini paylaştı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre 17 günde 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 2 milyon 331 bin 984'e yükseldi.

EN ÇOK AMBALAJIN TOPLANDIĞI İLLER

En çok ambalaj toplanan iller sırasıyla, İstanbul (2 milyon 760 bin 802), Denizli (1 milyon 332 bin 752), Sakarya (1 milyon 260 bin 888), Ankara (1 milyon 225 bin 795), Bursa (1 milyon 200 bin 501) oldu.

DOA ile 33 milyon ambalaj toplandı.

2025 Şubat ayında pilot il olarak DOA sisteminin hayata geçirildiği Sakarya'da sistemin devreye alındığın günden bugüne kadar toplanan ambalaj sayısı 92 milyon 538 bin 888'e yükseldi.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel