CANLI YAYIN
Geri

Akdeniz sallandı! AFAD son depremler listesi

Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 12.04'te kaydedildiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Akdeniz olarak açıklandı. Depremin 4,3 (MW) büyüklüğünde olduğu ve 6,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Akdeniz sallandı! AFAD son depremler listesi

AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin en yakın yerleşim merkezi olarak Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Yazı bölgesi gösterildi. Sarsıntının Datça çevresine yaklaşık 243 kilometre mesafede meydana geldiği kaydedildi. Deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

(Fotoğraf X'ten alınmıştır.)(Fotoğraf X'ten alınmıştır.)

AKDENİZ'DE DEPREM MEYDANA GELDİDETAYLAR
🌍 Depremin YeriAkdeniz
📅 Tarih18 Temmuz 2026
Saat12.04
📏 Büyüklük4,3 (Mw)
📍 Merkez ÜssüAkdeniz
📌 En Yakın YerleşimMuğla – Datça / Yazı bölgesi
📐 Derinlik6,85 kilometre
⚠️ Hissedilen BölgeMuğla ve çevresi
🏢 KaynakAFAD
🚨 Son DurumCan ve mal kaybına ilişkin olumsuzluk bildirilmedi.

Akdeniz sallandı! AFAD son depremler listesi-3

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih (TS)SaatBüyüklükTipDerinlik (km)Yer
18 Temmuz 202612:04:094.3MW6.85Akdeniz
18 Temmuz 202611:37:231.9ML6.94Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale)
18 Temmuz 202611:34:281.6ML7.41Gürün (Sivas)
18 Temmuz 202611:30:102.2ML6.75Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale)
18 Temmuz 202611:23:042.0ML7.02Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale)
18 Temmuz 202611:21:051.7ML7.15Ege Denizi - İzmir Körfezi - Karaburun (İzmir)
18 Temmuz 202610:56:261.9ML14.05Türkoğlu (Kahramanmaraş)
18 Temmuz 202610:55:332.5ML12.55Erbaa (Tokat)
18 Temmuz 202609:26:143.4ML7.00Kadirli (Osmaniye)
18 Temmuz 202609:06:001.2ML6.98Ulubey (Uşak)
18 Temmuz 202608:34:281.5ML6.99Altıntaş (Kütahya)
18 Temmuz 202608:31:291.2ML7.00Battalgazi (Malatya)
18 Temmuz 202608:15:172.1ML7.00Göksun (Kahramanmaraş)
18 Temmuz 202608:11:171.4ML7.00Ege Denizi - Gökova Körfezi - Milas (Muğla)
18 Temmuz 202608:10:220.9ML7.00Battalgazi (Malatya)
Bakan Kurum verileri paylaştı! DOA ile 33 milyon ambalaj toplandı
SONRAKİ HABER

DOA sistemi ile 33 milyon ambalaj toplandı

 Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Uzunköprü-Halkalı hattında milli elektrikli tren dönemi
ÖNCEKİ HABER

Milli elektrikli trenlerin yeni rotası Edirne
Zeynep Durusoy
Zeynep Durusoy Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler