Akdeniz sallandı! AFAD son depremler listesi

AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin en yakın yerleşim merkezi olarak Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Yazı bölgesi gösterildi. Sarsıntının Datça çevresine yaklaşık 243 kilometre mesafede meydana geldiği kaydedildi. Deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.