Akdeniz sallandı! AFAD son depremler listesi
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saat 12.04'te kaydedildiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, sarsıntının merkez üssü Akdeniz olarak açıklandı. Depremin 4,3 (MW) büyüklüğünde olduğu ve 6,85 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
AFAD verilerine göre Akdeniz'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin en yakın yerleşim merkezi olarak Muğla'nın Datça ilçesine bağlı Yazı bölgesi gösterildi. Sarsıntının Datça çevresine yaklaşık 243 kilometre mesafede meydana geldiği kaydedildi. Deprem sonrası şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
|AKDENİZ'DE DEPREM MEYDANA GELDİ
|DETAYLAR
|🌍 Depremin Yeri
|Akdeniz
|📅 Tarih
|18 Temmuz 2026
|⏰ Saat
|12.04
|📏 Büyüklük
|4,3 (Mw)
|📍 Merkez Üssü
|Akdeniz
|📌 En Yakın Yerleşim
|Muğla – Datça / Yazı bölgesi
|📐 Derinlik
|6,85 kilometre
|⚠️ Hissedilen Bölge
|Muğla ve çevresi
|🏢 Kaynak
|AFAD
|🚨 Son Durum
|Can ve mal kaybına ilişkin olumsuzluk bildirilmedi.
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
|Tarih (TS)
|Saat
|Büyüklük
|Tip
|Derinlik (km)
|Yer
|18 Temmuz 2026
|12:04:09
|4.3
|MW
|6.85
|Akdeniz
|18 Temmuz 2026
|11:37:23
|1.9
|ML
|6.94
|Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale)
|18 Temmuz 2026
|11:34:28
|1.6
|ML
|7.41
|Gürün (Sivas)
|18 Temmuz 2026
|11:30:10
|2.2
|ML
|6.75
|Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale)
|18 Temmuz 2026
|11:23:04
|2.0
|ML
|7.02
|Ege Denizi - Ayvacık (Çanakkale)
|18 Temmuz 2026
|11:21:05
|1.7
|ML
|7.15
|Ege Denizi - İzmir Körfezi - Karaburun (İzmir)
|18 Temmuz 2026
|10:56:26
|1.9
|ML
|14.05
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|18 Temmuz 2026
|10:55:33
|2.5
|ML
|12.55
|Erbaa (Tokat)
|18 Temmuz 2026
|09:26:14
|3.4
|ML
|7.00
|Kadirli (Osmaniye)
|18 Temmuz 2026
|09:06:00
|1.2
|ML
|6.98
|Ulubey (Uşak)
|18 Temmuz 2026
|08:34:28
|1.5
|ML
|6.99
|Altıntaş (Kütahya)
|18 Temmuz 2026
|08:31:29
|1.2
|ML
|7.00
|Battalgazi (Malatya)
|18 Temmuz 2026
|08:15:17
|2.1
|ML
|7.00
|Göksun (Kahramanmaraş)
|18 Temmuz 2026
|08:11:17
|1.4
|ML
|7.00
|Ege Denizi - Gökova Körfezi - Milas (Muğla)
|18 Temmuz 2026
|08:10:22
|0.9
|ML
|7.00
|Battalgazi (Malatya)
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