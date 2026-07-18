"Dar baz" tartışması yargıya taşındı: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın 17 yıllık cezasının onanmasını talep etti
Türkiye’yi ağlatan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde sıcak gelişme! Cesedi dereye gizlediğini itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a verilen 17 yıllık hapis cezası için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı "Onansın" dedi. Güran ailesinin avukatı ise mahkumiyetin dayandırıldığı daraltılmış baz raporuna sert tepki gösterdi: "Masum birileri için telafi edilemez yanılgı olur!"
Tavşantepe köyünde katledilen ve cansız bedeni 19 gün sonra Eğertumaz Deresi'nde bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran davasında kördüğüm çözülüyor.
Anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran'ın "iştirak halinde kasten öldürmek" suçundan aldıkları ağırlaştırılmış müebbet cezalarının onanmasının ardından gözler, cesedi taşıyan itirafçı Nevzat Bahtiyar'a çevrilmişti.
Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberinde göre; ilk yargılamadaki 4 yıl 6 aylık cezası Yargıtay tarafından az bulunan ve yeniden yargılanarak "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapse mahkum edilen Bahtiyar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kritik kararını verdi.
Başsavcılık hazırladığı tebliğnamede, Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıllık cezanın uygun olduğunu belirterek dosyanın düzeltilerek onanmasını talep etti.
GÜRAN AİLESİNİN AVUKATINDAN "DAR BAZ" İSYANI!
Yargıtay'ın "ceza uygundur" tebliğnamesinin ardından Güran ailesinin avukatı Yılmaz Demiroğlu sosyal medyadan çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Cinayetin çözülmesinde en büyük delillerden biri olarak kabul edilen HTS ve daraltılmış baz raporlarına güvenilmemesi gerektiğini savunan Demiroğlu, tehlikeye şu sözlerle dikkat çekti:
"Tekrar ediyorum, dar baza itibar masum birileri için telafi edilemez bir yanılgıya sebep olabilir. Narin'in hakkı için bu rapor kesinlikle denetlenmelidir."
BAKANLIĞIN PARASINI UNUTMUŞLAR!
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede, davanın müdahili olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı lehine mahkemenin vekalet ücretine hükmetmediği ortaya çıktı. Bu eksikliği hukuka aykırı bulan Başsavcılık, davanın sil baştan görülmemesi için karara "65 bin TL vekalet ücreti" eklenerek hükmün düzeltilerek onanmasını talep etti.
TARAFLARIN TÜM İTİRAZLARI REDDEDİLDİ
Tebliğnamede hem sanık avukatlarının "Müvekkilimiz olay yerinde yoktu, suç delillerini gizleme suçundan ceza almalıydı" talepleri hem de acılı baba Arif Güran'ın avukatlarının "Keşif yapılmadı, cinsel istismar boyutu yeterince araştırılmadı, Nevzat direkt katil olarak en üst sınırdan cezalandırılmalı" itirazları yerinde görülmeyerek reddedildi.
Son sözü söyleyecek olan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin, Başsavcılığın bu tebliğnamesi doğrultusunda kısa süre içinde kesin kararını açıklaması bekleniyor.