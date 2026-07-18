"Dar baz" tartışması yargıya taşındı: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın 17 yıllık cezasının onanmasını talep etti

Tavşantepe köyünde katledilen ve cansız bedeni 19 gün sonra Eğertumaz Deresi'nde bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran davasında kördüğüm çözülüyor.

Başsavcılık hazırladığı tebliğnamede, Nevzat Bahtiyar'a verilen 17 yıllık cezanın uygun olduğunu belirterek dosyanın düzeltilerek onanmasını talep etti.

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberinde göre; ilk yargılamadaki 4 yıl 6 aylık cezası Yargıtay tarafından az bulunan ve yeniden yargılanarak "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapse mahkum edilen Bahtiyar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kritik kararını verdi.

GÜRAN AİLESİNİN AVUKATINDAN "DAR BAZ" İSYANI!

Yargıtay'ın "ceza uygundur" tebliğnamesinin ardından Güran ailesinin avukatı Yılmaz Demiroğlu sosyal medyadan çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Cinayetin çözülmesinde en büyük delillerden biri olarak kabul edilen HTS ve daraltılmış baz raporlarına güvenilmemesi gerektiğini savunan Demiroğlu, tehlikeye şu sözlerle dikkat çekti:

"Tekrar ediyorum, dar baza itibar masum birileri için telafi edilemez bir yanılgıya sebep olabilir. Narin'in hakkı için bu rapor kesinlikle denetlenmelidir."