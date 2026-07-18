Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi! Uzunköprü-Halkalı hattında milli elektrikli tren dönemi

Türkiye'nin yerli ve milli araçları göğüs kabartmaya devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Elektrikli Tren Setlerinin ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta hizmet vereceğini bildirdi.

Yaklaşık 20 yıldır Uzunköprü-Halkalı-Uzunköprü parkurunda elektrikli lokomotif ve beş vagondan oluşan trenlerle hizmet verildiğini hatırlatan Bakan Uraloğlu, "22 Temmuz'dan itibaren bu hatta tamamen yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz. Böylece Milli Elektrikli Tren Setlerimiz ilk kez Adapazarı Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta yolcularımıza hizmet verecek." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Milli Elektrikli Tren Setlerinin ilk kez Adapazarı-Gebze Bölgesel Treni dışında bir hatta hizmet vereceğini açıkladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

İSTANBUL'A ULAŞIM GÜÇLENİYOR

Milli Elektrikli Tren Setlerinin 322 oturma yeri ve 2 tekerlekli sandalye alanı olmak üzere toplam 324 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirten Uraloğlu, saatte 160 kilometre işletme hızına ulaşabilen trenlerle yolculara daha modern, güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunacaklarını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu.

Ayrıca Uraloğlu, yeni trenlerle Uzunköprü ve çevresinde yaşayan vatandaşların İstanbul'a ulaşım imkanlarının güçleneceğini ve bölgesel yolcu taşımacılığında hizmet kalitesinin daha da yükseleceğini söyledi.

Uraloğlu,ʺ 22 Temmuz'dan itibaren Uzunköprü-Halkalı hattında tamamen yerli ve milli imkanlarla TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Elektrikli Tren Setlerimizi devreye alıyoruz.ʺ ifadelerini kullandı.

2 MİLYON 634 BİN 363 YOLCU TAŞINDI

Milli Elektrikli Tren Setlerinin hizmete başladığı günden bu yana önemli bir başarıya ulaştığını belirten Uraloğlu, "2023 yılında hizmet vermeye başlayan Milli Elektrikli Tren Setlerimiz bugüne kadar 11 bin 551 sefer gerçekleştirdi. Toplam 1 milyon 122 bin kilometreden fazla yol kat ederek 2 milyon 634 bin 363 yolcumuzu taşıdı." açıklamasında bulundu.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel