Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.

GÖZALTI LİSTESİNDE 29 ŞÜPHELİ VAR



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri kapsamında Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza kırımına uğraması olayına ilişkin "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ettikleri belirlenen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI



Ankara merkezli 10 ilde 30 adrese yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

S.N. Adı Soyadı Görevi Birimi / Açıklama Durumu 1 Fatih Bengi Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanı — Tutuklu 2 Ebubekir Semih Yüksekkaya Kara Pilot Yarbay Pilot Tutuklu 3 Davut Uçum Kara Pilot Yüzbaşı Pilot Cezaevinde 4 Bekir Çerikçi Astsubay Askeri Kırım Tutuklu 5 Suat Kaplan Astsubay Askeri Kırım Tutuklu 6 Halil İbrahim Açan Astsubay Askeri Kırım Tutuklu 7 Aydın Özsıcak Astsubay Askeri Kırım Cezaevinde 8 Ersöz Sağlam Binbaşı Askeri Kırım Adli Kontrol 9 Mehmet Çağlar Kara Pilot Binbaşı Askeri Kırım Adli Kontrol 10 İrfan Yavuz Kara Pilot Yüzbaşı Askeri Kırım Tutuklu 11 Recep Ercan Teknisyen Kıdemli Başçavuş Askeri Kırım Tutuklu 12 Nedim Bakırhan Astsubay Askeri Kırım Tutuklu 13 Nusret Memiş Astsubay Askeri Kırım Tutuklu 14 Cemal Şahin Astsubay Askeri Kırım Tutuklu 15 Ferudun Seren Sivil Kaza Kırımında Görevli Sivil Kaza Kırım Adli Kontrol 16 Mehmet Sevdim Sivil Kaza Kırımında Görevli Sivil Kaza Kırım Tutuklu 17 Kenan Köksal Sivil Kaza Kırımında Görevli Sivil Kaza Kırım ekibinde olmamasına rağmen Ferudun Seren ekibi ile giden şahıs Tutuklu 18 Kerem Mumcuoğlu Sivil Kaza Kırımında Görevli Sivil Kaza Kırım Tutuklu 19 Sedat Kılıçarslan Hava Pilot Albay Pilot Adli Kontrol 20 Tezcan Kaymaz Hava Pilot Albay Pilot Adli Kontrol 21 Ahmet Turhan Hava Pilot Yüzbaşı Pilot Tutuklu 22 Nihat Biçer Hava Pilot Albay Pilot Adli Kontrol 23 Dursun Özmen Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde Emniyet Amiri Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü Tutuklu 24 İsmail Kaya Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde Polis Memuru Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü Tutuklu 25 Hikmet Tanıl Astsubay Askeri Kırım Tutuklu 26 Melike Sinem Uçum — Pilot Davut Uçum'un eşi Adli Kontrol 27 Gülseren Özsıcak — Askeri Kırımda görevli Aydın Özsıcak'ın eşi Adli Kontrol 28 Ali Armağan Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı – Kurmay Albay Pilot Tutuklu 29 Şerife Armağan — Pilot Ali Armağan'ın eşi Tutuklu

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.



19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hakimlik, şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

FETÖ TALİMATI DOSYADA Kaza sırasında bölgede bulunan 2 F-16 ile radar kayıtlarından bir süre kaybolduğu belirlenen F-4'ün hareketleri incelenirken FETÖ'nün hava mahrem yapılanmasıyla bağlantılı isimler, ByLock'taki "Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi" mesajı ve "Ortadan kaldırın" talimatı iddiası dosyaya girdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Samet Baş Takvim.com.tr Güncel