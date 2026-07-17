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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı! İsim isim liste TAKVİM'de

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklandı.

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Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı! İsim isim liste TAKVİM'de

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.

GÖZALTI LİSTESİNDE 29 ŞÜPHELİ VAR

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri kapsamında Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza kırımına uğraması olayına ilişkin "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ettikleri belirlenen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Muhsin Yazıcıoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Muhsin Yazıcıoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

27 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ankara merkezli 10 ilde 30 adrese yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

S.N.Adı SoyadıGöreviBirimi / AçıklamaDurumu
1Fatih BengiMalatya 2. Kara Havacılık Alay KomutanıTutuklu
2Ebubekir Semih YüksekkayaKara Pilot YarbayPilotTutuklu
3Davut UçumKara Pilot YüzbaşıPilotCezaevinde
4Bekir ÇerikçiAstsubayAskeri KırımTutuklu
5Suat KaplanAstsubayAskeri KırımTutuklu
6Halil İbrahim AçanAstsubayAskeri KırımTutuklu
7Aydın ÖzsıcakAstsubayAskeri KırımCezaevinde
8Ersöz SağlamBinbaşıAskeri KırımAdli Kontrol
9Mehmet ÇağlarKara Pilot BinbaşıAskeri KırımAdli Kontrol
10İrfan YavuzKara Pilot YüzbaşıAskeri KırımTutuklu
11Recep ErcanTeknisyen Kıdemli BaşçavuşAskeri KırımTutuklu
12Nedim BakırhanAstsubayAskeri KırımTutuklu
13Nusret MemişAstsubayAskeri KırımTutuklu
14Cemal ŞahinAstsubayAskeri KırımTutuklu
15Ferudun SerenSivil Kaza Kırımında GörevliSivil Kaza KırımAdli Kontrol
16Mehmet SevdimSivil Kaza Kırımında GörevliSivil Kaza KırımTutuklu
17Kenan KöksalSivil Kaza Kırımında GörevliSivil Kaza Kırım ekibinde olmamasına rağmen Ferudun Seren ekibi ile giden şahısTutuklu
18Kerem MumcuoğluSivil Kaza Kırımında GörevliSivil Kaza KırımTutuklu
19Sedat KılıçarslanHava Pilot AlbayPilotAdli Kontrol
20Tezcan KaymazHava Pilot AlbayPilotAdli Kontrol
21Ahmet TurhanHava Pilot YüzbaşıPilotTutuklu
22Nihat BiçerHava Pilot AlbayPilotAdli Kontrol
23Dursun ÖzmenKahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde Emniyet AmiriKahramanmaraş İstihbarat Şube MüdürlüğüTutuklu
24İsmail KayaKahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde Polis MemuruKahramanmaraş İstihbarat Şube MüdürlüğüTutuklu
25Hikmet TanılAstsubayAskeri KırımTutuklu
26Melike Sinem UçumPilot Davut Uçum'un eşiAdli Kontrol
27Gülseren ÖzsıcakAskeri Kırımda görevli Aydın Özsıcak'ın eşiAdli Kontrol
28Ali ArmağanHava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı – Kurmay AlbayPilotTutuklu
29Şerife ArmağanPilot Ali Armağan'ın eşiTutuklu

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hakimlik, şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

FETÖ TALİMATI DOSYADA

Kaza sırasında bölgede bulunan 2 F-16 ile radar kayıtlarından bir süre kaybolduğu belirlenen F-4'ün hareketleri incelenirken FETÖ'nün hava mahrem yapılanmasıyla bağlantılı isimler, ByLock'taki "Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi" mesajı ve "Ortadan kaldırın" talimatı iddiası dosyaya girdi.

Muhsin Yazıcıoğlu dosyasında çarpıcı iddia: Ortadan kaldırınMuhsin Yazıcıoğlu dosyasında çarpıcı iddia: Ortadan kaldırın

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