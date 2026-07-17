Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı 8 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı! İsim isim liste TAKVİM'de
Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düşmesi sonucu ölümleriyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklandı.
GÖZALTI LİSTESİNDE 29 ŞÜPHELİ VAR
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri kapsamında Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin kaza kırımına uğraması olayına ilişkin "tasarlayarak kasten öldürme" suçuna iştirak ettikleri belirlenen 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
27 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Ankara merkezli 10 ilde 30 adrese yönelik Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.
|S.N.
|Adı Soyadı
|Görevi
|Birimi / Açıklama
|Durumu
|1
|Fatih Bengi
|Malatya 2. Kara Havacılık Alay Komutanı
|—
|Tutuklu
|2
|Ebubekir Semih Yüksekkaya
|Kara Pilot Yarbay
|Pilot
|Tutuklu
|3
|Davut Uçum
|Kara Pilot Yüzbaşı
|Pilot
|Cezaevinde
|4
|Bekir Çerikçi
|Astsubay
|Askeri Kırım
|Tutuklu
|5
|Suat Kaplan
|Astsubay
|Askeri Kırım
|Tutuklu
|6
|Halil İbrahim Açan
|Astsubay
|Askeri Kırım
|Tutuklu
|7
|Aydın Özsıcak
|Astsubay
|Askeri Kırım
|Cezaevinde
|8
|Ersöz Sağlam
|Binbaşı
|Askeri Kırım
|Adli Kontrol
|9
|Mehmet Çağlar
|Kara Pilot Binbaşı
|Askeri Kırım
|Adli Kontrol
|10
|İrfan Yavuz
|Kara Pilot Yüzbaşı
|Askeri Kırım
|Tutuklu
|11
|Recep Ercan
|Teknisyen Kıdemli Başçavuş
|Askeri Kırım
|Tutuklu
|12
|Nedim Bakırhan
|Astsubay
|Askeri Kırım
|Tutuklu
|13
|Nusret Memiş
|Astsubay
|Askeri Kırım
|Tutuklu
|14
|Cemal Şahin
|Astsubay
|Askeri Kırım
|Tutuklu
|15
|Ferudun Seren
|Sivil Kaza Kırımında Görevli
|Sivil Kaza Kırım
|Adli Kontrol
|16
|Mehmet Sevdim
|Sivil Kaza Kırımında Görevli
|Sivil Kaza Kırım
|Tutuklu
|17
|Kenan Köksal
|Sivil Kaza Kırımında Görevli
|Sivil Kaza Kırım ekibinde olmamasına rağmen Ferudun Seren ekibi ile giden şahıs
|Tutuklu
|18
|Kerem Mumcuoğlu
|Sivil Kaza Kırımında Görevli
|Sivil Kaza Kırım
|Tutuklu
|19
|Sedat Kılıçarslan
|Hava Pilot Albay
|Pilot
|Adli Kontrol
|20
|Tezcan Kaymaz
|Hava Pilot Albay
|Pilot
|Adli Kontrol
|21
|Ahmet Turhan
|Hava Pilot Yüzbaşı
|Pilot
|Tutuklu
|22
|Nihat Biçer
|Hava Pilot Albay
|Pilot
|Adli Kontrol
|23
|Dursun Özmen
|Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde Emniyet Amiri
|Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü
|Tutuklu
|24
|İsmail Kaya
|Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğünde Polis Memuru
|Kahramanmaraş İstihbarat Şube Müdürlüğü
|Tutuklu
|25
|Hikmet Tanıl
|Astsubay
|Askeri Kırım
|Tutuklu
|26
|Melike Sinem Uçum
|—
|Pilot Davut Uçum'un eşi
|Adli Kontrol
|27
|Gülseren Özsıcak
|—
|Askeri Kırımda görevli Aydın Özsıcak'ın eşi
|Adli Kontrol
|28
|Ali Armağan
|Hava Kuvvetleri Komutanı Kurmay Başkanı – Kurmay Albay
|Pilot
|Tutuklu
|29
|Şerife Armağan
|—
|Pilot Ali Armağan'ın eşi
|Tutuklu
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
19 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Hakimlik, şüphelilerden 19'unun tutuklanmasına, 8'inin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
FETÖ TALİMATI DOSYADA
Kaza sırasında bölgede bulunan 2 F-16 ile radar kayıtlarından bir süre kaybolduğu belirlenen F-4'ün hareketleri incelenirken FETÖ'nün hava mahrem yapılanmasıyla bağlantılı isimler, ByLock'taki "Tereyağından kıl çeker gibi iş halledildi" mesajı ve "Ortadan kaldırın" talimatı iddiası dosyaya girdi.