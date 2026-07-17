15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında bir kez daha şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Duran'ın paylaşımında, 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti'nin hikayesinin anlatıldığı video da yer aldı.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel