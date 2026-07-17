İletişim Başkanı Duran 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozetini tanıttı: 253 şehit unutulmadı!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak hazırlanan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozetinin tanıtımını sosyal medya hesabından yaptı. Burhanettin Duran, rozetin milletin 15 Temmuz'da gösterdiği direnişi, demokrasiye sahip çıkma iradesini ve milli birlik ruhunu simgelediğini belirterek, 253 şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla hazırlanan çalışmanın "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı anma programlarında vatandaşların beğenisine sunulduğunu açıkladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak tasarlanan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti'nin, hain darbe girişimine karşı milletin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgelediğini ifade etti.
"BİR ÇİÇEKTEN DOĞAN UMUT, BİR MİLLETİN İRADESİNE DÖNÜŞTÜ"
Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bir çiçekten doğan umudun, bir milletin iradesine dönüştüğünü belirtti.
Duran paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Ankara Gölbaşı'nın endemik sevgi çiçeğinden ilham alınarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın koordinasyonunda tasarlanan 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti, hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği eşsiz direnişi, demokrasiye sahip çıkma kararlılığını ve yeniden filizlenen milli birlik ruhunu simgeliyor.
253 ŞEHİDİN HATIRASINA HAZIRLANDI
Duran ayrıca, 253 şehidin aziz hatırasını yaşatmak ve 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan hatıra rozetinin, "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenen anma programlarında vatandaşların beğenisine sunulduğunu kaydetti.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında bir kez daha şehitleri rahmetle, gazileri minnetle anan Duran'ın paylaşımında, 15 Temmuz 10. Yıl Hatıra Rozeti'nin hikayesinin anlatıldığı video da yer aldı.