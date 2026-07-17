Özgür Özel dahil 7 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM’de
CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in de aralarında bulunduğu 7 milletvekiline ait 9 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona havale edildi.
CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 7 milletvekili hakkındaki 9 yasama dokunulmazlığı dosyası Türkiye Büyük Millet Meclisine sunuldu.
TEZKERELER KARMA KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle hazırlanan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, TBMM Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.
7 MİLLETVEKİLİNİN DOSYASI KOMİSYONDA
Karma Komisyona gönderilen dosyalar şu milletvekillerine ait:
CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan.
ÖZEL'İN DAHA ÖNCE DE 3 DOSYASI SEVK EDİLDİ
CHP Grup Başkanı Özgür Özel hakkında daha önce Komisyona sevk edilmiş 3 dosya bulunuyor.