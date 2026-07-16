"Hiç yorulmayan Türkler" Venezuela'dan yurda döndü: Kahraman Türk ekibini nişanla onurlandırdılar

4 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede arama kurtarma çalışmalarına destek veren AFAD ve TSK-DAK ekibi ile araçlarını taşıyan Milli Savunma Bakanlığına ait A400M nakliye uçağı, gece saatlerinde Mürted Hava Meydanı'na iniş yaptı. TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı Uluslararası Arama Kurtarma Ekibi'nde görevli 22 personel ve 4 arama kurtarma köpeği ile AFAD ekibini Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren karşıladı.

"Venezuela'da meydana gelen depremler hepimizi derinden üzdü. 12 bin kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Okyanus ötesi bir görevdi. Venezuela halkına yardım ve destek götürdüğümüz için çok mutluyuz. Kendi özel ekipmanlarımız ve personelimiz bu kapsamda çok değerliydi. Orada çok güzel işler yaptık. Aynı zamanda sadece kendi çalışmalarımızda değil, diğer ülkelerin arama kurtarma ekiplerine de yerli ve milli duvar arkası radarlarımızla destek olduk. Bu konuda bizden oldukça fazla destek aldılar." dedi.

ʺEğitimli köpeklerimizden faydalandık.ʺ

Arama kurtarma faaliyetlerine 4 köpekle katıldıklarını belirten Çamurlu, "Sadece ekip arkadaşlarımızla değil, 4 can dostumuzla beraber gittik. Eğitimli köpeklerimizden de faydalandık. Venezuela halkı bize kucak açtı, biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olduk." ifadelerini kullandı.

HEM EKİBE HEM KAHRAMAN KÖPEKLERE ONUR NİŞANI

Venezuela'da Türk ekibine kahramanlık nişanı takdim edilmesine ilişkin konuşan Çamurlu, "Açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk. Bu bizim normal görevimiz. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman mazlumun yanındadır, her zaman yardım götürür. Biz de bu kapsamda görevimizi en iyi şekilde yerine getirdik. Bizi bu şekilde onurlandırmaları çok hoşumuza gitti. Hatta köpeklerimize de nişan taktılar." diye konuştu.