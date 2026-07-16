Suça sürüklenen çocuklar kanun teklifi masada! Telefonları incelenecek

Suça sürüklenen çocuklar yasa teklifindeki önemli düzenlemeler gündemde. AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yasa teklifinde çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve rehabilitasyonları ile ilgili mühim tedbirler alınacak.

Bağımlı ve akıl hastası çocuklar koruma altına alınacak ve telefon, tablet, bilgisayar gibi dijital materyalleri inceleme altında olacak. Bu doğrultuda çocukların riskli sitelere erişimi engellenecek.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINACAK

Kanun teklifinde yer alan ve suça sürüklenen çocuklara müebbet hapis cezası verilmesi ile ebeveynlerin de yasal yaptırımlara çarptırılmasını içeren düzenlemenin öne çıkan diğer maddeleri ise şu şekilde;

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu suça sürüklenen çocuklar teklifi gündemde. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

Akıl hastalığı, zihinsel yetersizlik, alkol veya uyuşturucu bağımlılığı, davranışsal bağımlılık ya da tehlikeli bulaşıcı hastalık nedeniyle kendisi veya başkaları için ciddi tehlike oluşturduğu değerlendirilen çocuklar acil korunma altına alınacak. Hakim 48 saat içinde talep ile ilgili karar verecek.

Bu süre zarfında gerekli tıbbi müdahale ve tedavi uygulanabilecek. Hakim, çocuğun bulunduğu yerin gizli tutulmasına ve aileyle kişisel ilişkinin sınırlandırılmasına karar verebilecek. Mevcut yasalara göre bu tür durumlardaki çocuklar için korunma kararı verilemiyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLGİLENDİRİLECEK

Çocuk hakkında kamu davası açıldığı takdirde bu durum gerekli tedbirlerin alınması amacı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığına bildirilecek.

Bir diğer yandan suç konusu mal; ekmek, yemek gibi değeri düşük bir mal ise çocukların ekonomik şartları göz önünde bulundurularak zararın giderilmesi şartı aranmayabilecek.

Suça sürüklenen çocuklar yasa teklifindeki önemli düzenlemeler gündemde. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

Ceza sorumluluğu bulunmayan adli süreçteki çocuklar için ise yönlendirme tedbirleri sistemine geçilecek. Alınacak tedbirler ise şu şekilde;

SOSYAL VE TOPLUMSAL HİZMETLER

Çocuklar; spor kulüpleri, gençlik merkezleri ve spor tesislerinde psikososyal gelişimlerine katkı sağlayacak görevler alacak.

TELEFON VE BİLGİSAYARLARI DENETLENECEK

Çocukların kullandığı telefon, hat veya her türlü bilgisayar, tablet ve benzeri dijital cihazların tedbir kararından sonraki hareketleri, 3 aydan az, 2 yıldan fazla olmamak üzere çeşitli takip yazılımlarıyla ilgili kurumun denetimine açılacak. Riskli olarak tanımlanan bazı mecralar, uygulamalar ve dijital platformlara erişim engellenecek.

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu yasa teklifinde çocukların suça sürüklenmesini önlemek ve rehabilitasyonları ile ilgili mühim tedbirler alınacak. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

KİTAP OKUMA ZORUNLULUĞU

Kütüphanede görev alıp belli eserleri okuma zorunluluğu getirilecek.

ÇEVRE TEMİZLİĞİ

Park, bahçe, sahil gibi yerlerde temizlik yapıp ağaçlandırma ve çiçeklendirme faaliyetlerine katılacaklar.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel