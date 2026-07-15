15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında gün boyu düzenlenen anma programları tamamlandı. "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında darbeyi durduran saat 00.13'te 81 ildeki yaklaşık 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun..."