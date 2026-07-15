81 ilde 15 Temmuz şehitleri için sela okundu! 90 bin camide dualar yükseldi
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı kapsamında gün içinde Türkiye genelinde düzenlenen anma programları tamamlandı. Gece saat 00.13'te 81 ildeki yaklaşık 90 bin camide eş zamanlı sela okunurken, şehitler dualarla yad edildi.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında gün boyu düzenlenen anma programları tamamlandı. "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında darbeyi durduran saat 00.13'te 81 ildeki yaklaşık 90 bin camide eş zamanlı sela okundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Şu selalar, göğsü iman dolu bu milletin önünde hiçbir gücün duramayacağını cümle cihana bir kez daha ilan edişinin sembolüdür. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun..."
CAMİLER GECE BOYUNCA AÇIK KALACAK
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın organizasyonuyla sela okunmasının ardından camilerin minare ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. Merkez camiler ile anma programlarının düzenlendiği alanlara yakın camiler gece boyunca vatandaşların ibadetine açık olacak.
ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI
Anma etkinlikleri kapsamında il ve ilçe müftülükleri tarafından şehitlikler ziyaret edildi. Şehit aileleri ve gazilerle bir araya gelirken, hafta boyunca kent meydanlarında gerçekleştirilecek anma programlarında şehitler için dualar okunacak.