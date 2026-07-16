Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye soruşturma: "15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir" paylaşımı tepki çekti
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı yargıya taşındı. Tepki çeken ifadelerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahruki hakkında resen soruşturma başlattı.
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım yargıya taşındı. Kamuoyunda tartışma yaratan ifadelerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahruki hakkında resen soruşturma başlattı.
TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM SONRASI SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paylaşımında, "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş, kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir." ifadelerine yer verdi.
Söz konusu paylaşımın ardından kamuoyunda tepkiler yükselirken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.
BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI
Başsavcılık, Mahruki'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımını incelemeye aldı. Yapılan değerlendirme sonrası eski AKUT Başkanı hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.