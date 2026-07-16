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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye soruşturma: "15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir" paylaşımı tepki çekti

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımı yargıya taşındı. Tepki çeken ifadelerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahruki hakkında resen soruşturma başlattı.

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye soruşturma: "15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir" paylaşımı tepki çekti

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşım yargıya taşındı. Kamuoyunda tartışma yaratan ifadelerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahruki hakkında resen soruşturma başlattı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM SONRASI SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paylaşımında, "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş, kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir." ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya paylaşımı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Sosyal medya paylaşımı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Söz konusu paylaşımın ardından kamuoyunda tepkiler yükselirken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Başsavcılık, Mahruki'nin 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin sosyal medya paylaşımını incelemeye aldı. Yapılan değerlendirme sonrası eski AKUT Başkanı hakkında resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye soruşturma: "15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir" paylaşımı tepki çekti-3 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye soruşturma: "15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir" paylaşımı tepki çekti-4 Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye soruşturma: "15 Temmuz kontrollü darbe girişimidir" paylaşımı tepki çekti-5

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