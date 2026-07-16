İstanbul'da yolcu otobüsünde 120 silah ele geçirildi... Çetelere gizli sevkiyat mı?
Organize suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul’daki silah sevkiyatını son anda engelledi. Tuzla TEM Otoyolu güzergahında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan detaylı aramalarda yedek yakıt deposuna gizlenmiş 120 tabanca ele geçirildi. Yeni nesil çetelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığından şüphelenilen silahlarla ilgili yakalanan 4 kişi tutuklandı.
Yeni nesil suç örgütlerine yönelik peş peşe operasyonlar sürdürülürken, İstanbul'da yolcu otobüsünün yakıt deposundaki gizli bölmede zulalanmış mini cephanelik ele geçirildi.
ÇETELERE SEVKİYAT ŞÜPHESİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ekipler ruhsatsız silah taşındığı tespit edilen otobüsü takibe aldı.
Tuzla TEM Otoyolu güzergahında gerçekleştirilen operasyonla araç güvenli şekilde durduruldu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünün yedek yakıt deposuna gizlenmiş 120 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Silahların yanı sıra aynı bölmede 120 şarjör bulundu.
Operasyon anında otobüste bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Buradaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.