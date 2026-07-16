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İstanbul'da yolcu otobüsünde 120 silah ele geçirildi... Çetelere gizli sevkiyat mı?

Organize suç örgütlerinin faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla harekete geçen güvenlik güçleri İstanbul’daki silah sevkiyatını son anda engelledi. Tuzla TEM Otoyolu güzergahında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan detaylı aramalarda yedek yakıt deposuna gizlenmiş 120 tabanca ele geçirildi. Yeni nesil çetelere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığından şüphelenilen silahlarla ilgili yakalanan 4 kişi tutuklandı.

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İstanbul'da yolcu otobüsünde 120 silah ele geçirildi... Çetelere gizli sevkiyat mı?

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik peş peşe operasyonlar sürdürülürken, İstanbul'da yolcu otobüsünün yakıt deposundaki gizli bölmede zulalanmış mini cephanelik ele geçirildi.

ÇETELERE SEVKİYAT ŞÜPHESİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında ekipler ruhsatsız silah taşındığı tespit edilen otobüsü takibe aldı.

Organize suç örgütlerinin lojistik ağlarına yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul polisi Tuzla TEM Otoyolu üzerinde kritik müdahaleye imza attı. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır)Organize suç örgütlerinin lojistik ağlarına yönelik operasyonlarını sıklaştıran İstanbul polisi Tuzla TEM Otoyolu üzerinde kritik müdahaleye imza attı. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır)

Tuzla TEM Otoyolu güzergahında gerçekleştirilen operasyonla araç güvenli şekilde durduruldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsünün yedek yakıt deposuna gizlenmiş 120 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Silahların yanı sıra aynı bölmede 120 şarjör bulundu.

Yeni nesil suç şebekelerine silah temin edildiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı. Yeni nesil suç şebekelerine silah temin edildiği istihbaratı üzerine harekete geçen ekipler yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

Operasyon anında otobüste bulunan 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Buradaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çetelere yönelik cephanelik sevkiyatı şüphesiyle derinleştirilen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Çetelere yönelik cephanelik sevkiyatı şüphesiyle derinleştirilen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Tuzla TEM Otoyolu güzergahında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan detaylı aramalarda yedek yakıt deposuna gizlenmiş 120 tabanca ele geçirildi.Tuzla TEM Otoyolu güzergahında durdurulan yolcu otobüsünde yapılan detaylı aramalarda yedek yakıt deposuna gizlenmiş 120 tabanca ele geçirildi.

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