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Nasuh Mahruki halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı! Hadsiz 15 Temmuz paylaşımına af yok

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı soruşturma kapsamında, Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusundan sonra, sosyal medya paylaşımındaki ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.

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Nasuh Mahruki halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı! Hadsiz 15 Temmuz paylaşımına af yok

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı soruşturma kapsamında, Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusundan sonra, sosyal medya paylaşımındaki ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklandı.

TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM SONRASI SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paylaşımında, "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş, kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir." ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya paylaşımı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Sosyal medya paylaşımı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu paylaşımın ardından kamuoyunda tartışmalar yaşanırken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mahruki, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alındı.

MAHRUKİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen Mahruki tutuklandı.

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Nasuh Mahruki halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı! Hadsiz 15 Temmuz paylaşımına af yok-3 Nasuh Mahruki halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı! Hadsiz 15 Temmuz paylaşımına af yok-4 Nasuh Mahruki halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı! Hadsiz 15 Temmuz paylaşımına af yok-5

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