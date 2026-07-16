Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının resen başlattığı soruşturma kapsamında, Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgusundan sonra, sosyal medya paylaşımındaki ifadeler nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklandı.



TEPKİ ÇEKEN PAYLAŞIM SONRASI SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Nasuh Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Paylaşımında, "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş, kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir." ifadelerini kullanmıştı.