İstanbul'da FETÖ'nün güncel MEB yapılanmasına operasyon: 10 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel MEB yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı. Adliyeye sevk edilen diğer 9 şüpheli ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel MEB yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.
19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel MEB yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 13 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirilen şüphelilerden 10'u, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Diğer 9 şüpheli hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.
10 KİŞİ TUTUKLANDI, 9 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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