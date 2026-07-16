12. Yargı Paketi Meclis’ten geçti: IBAN mağdurlarına ceza indirimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülen 12. Yargı Paketi kabul edildi. Paket kapsamında, kamuoyunda "IBAN mağdurları" olarak bilinen ve banka hesap bilgilerini başkalarının kullanımına açan kişilere yönelik yeni bir düzenleme hayata geçirilecek.

Düzenlemeye göre, dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçuna iştiraki yalnızca banka hesabı, kredi kartı, ödeme aracı ya da kripto varlık hesabının kullanılmasını sağlayan bilgi ve araçları başkasına vermekle sınırlı kalan kişilere verilecek ceza yarı oranında indirilecek.