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İstanbul'da 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu belirlenen 4 şüpheli araç ile 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 45 kilo 488 gram skunk maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu ticaretinde kullanılan vakum makinesine el konuldu.

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İstanbul'da 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik yürütülen amansız mücadelede yeni adresler Beylikdüzü, Büyükçekmece, ve Kağıthane oldu.

45 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yürütülen titiz takip sonucunda, söz konusu üç ilçede şüpheli faaliyetler yürüten 4 araç ile 3 adres tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Beylikdüzü, Büyükçekmece, Kağıthane ilçelerinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. (Fotoğraflar: İHA)İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında Beylikdüzü, Büyükçekmece, Kağıthane ilçelerinde geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. (Fotoğraflar: İHA)

Harekete geçen narkotik ekipleri, belirlenen adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen aramalarda toplam 45 kilo 488 gram skunk maddesi ile uyuşturucu paketlemesinde kullanılan vakum makinesi ele geçirildi.

Önceden belirlenen 3 adres ile 4 araca yönelik eş zamanlı baskınlarda 45 kilo 488 gram skunk ile vakum makinesi ele geçirildi. Önceden belirlenen 3 adres ile 4 araca yönelik eş zamanlı baskınlarda 45 kilo 488 gram skunk ile vakum makinesi ele geçirildi.

4 GÖZALTI

Operasyonlar neticesinde 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet birimlerine götürülen şüphelilerin, buradaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.Operasyon sonucunda 4 şüpheli gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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