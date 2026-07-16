İstanbul'da 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu belirlenen 4 şüpheli araç ile 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 45 kilo 488 gram skunk maddesi ele geçirilirken, uyuşturucu ticaretinde kullanılan vakum makinesine el konuldu.
İstanbul'da zehir tacirlerine yönelik yürütülen amansız mücadelede yeni adresler Beylikdüzü, Büyükçekmece, ve Kağıthane oldu.
45 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yürütülen titiz takip sonucunda, söz konusu üç ilçede şüpheli faaliyetler yürüten 4 araç ile 3 adres tespit edildi.
Harekete geçen narkotik ekipleri, belirlenen adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen aramalarda toplam 45 kilo 488 gram skunk maddesi ile uyuşturucu paketlemesinde kullanılan vakum makinesi ele geçirildi.
4 GÖZALTI
Operasyonlar neticesinde 4 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyet birimlerine götürülen şüphelilerin, buradaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.