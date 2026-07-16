İslam mabedinde Haçlı provokasyonu: Ayasofya Camii'nde bağıra çağıra İncil okuyan 2 turiste deport
İstanbul’un fethinin nişanesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yüksek sesle İncil okuyarak provokasyon yapan iki turist yakalandı. 14 Temmuz tarihinde gerçekleşen olayda, caminin ziyaretçi bölümünde provokatif şekilde İncil okuyarak kitleleri kışkırtan 32 yaşındaki I.F ile 36 yaşındaki V.F yakalandı. Hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla adli işlem başlatılan provokatörler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine sevk edildi.
İstanbul'un fethinin ve bağımsızlığının sembolü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, çirkin provokasyonun hedefi oldu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Temmuz tarihinde caminin ziyaret bölümünde sesli şekilde İncil okunduğu belirledi.
Durumun tespit edilmesi üzerine polis ekipleri hızla ilgili bölüme intikal etti.
Ayasofya'da yankılanan ve ciddi provokasyon riski barından olayı 2 kişinin gerçekleştirdiği saptandı.
HAÇLILARA DEPORT
Yapılan incelemelerde Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri öğrenilen 32 yaşındaki I.F ile 36 yaşındaki V.F yakalandı.
Kutsal mabedin manevi atmosferini hedef alan saygısızlık üzerine şüpheliler emniyete götürüldü.
Türkiye'ye turist olarak girdikleri saptanan şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem yapıldı.
Kutsal mabetteki bu Haçlı provokasyonu, emniyetin hızlı refleksi sayesinde büyümeden önlenirken, şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
FATİH'İN EMANETİ REİS'İN CESARETİ
Peygamber müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunun İstanbul'u fethettiği 29 Mayıs 1453 tarihinde camiye dönüştürülen Ayasofya'da 24 Kasım 1934 tarihinde CHP iktidarı tarafından namaz yasaklanarak müze yapılmıştı.
Yıllarca süren hasret, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Temmuz 2020 tarihinde imzaladığı kararnameyle sona ermişti.
Resmi olarak yeniden ibadete açılan ve aslına rücu eden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namaz 24 Temmuz 2020 tarihinde kılındı.