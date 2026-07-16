İslam mabedinde Haçlı provokasyonu: Ayasofya Camii'nde bağıra çağıra İncil okuyan 2 turiste deport

HAÇLILARA DEPORT

Yapılan incelemelerde Türkiye'ye turistik amaçla geldikleri öğrenilen 32 yaşındaki I.F ile 36 yaşındaki V.F yakalandı.

Kutsal mabedin manevi atmosferini hedef alan saygısızlık üzerine şüpheliler emniyete götürüldü.

Türkiye'ye turist olarak girdikleri saptanan şüpheliler hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan işlem yapıldı.

Kutsal mabetteki bu Haçlı provokasyonu, emniyetin hızlı refleksi sayesinde büyümeden önlenirken, şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.

Caminin ziyaretçi bölümüne giren iki yabancı uyruklu şahıs, yüksek sesle İncil okumaya başlayınca İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri duruma anında müdahale etti.

FATİH'İN EMANETİ REİS'İN CESARETİ

Peygamber müjdesine nail olan Fatih Sultan Mehmet Han ve ordusunun İstanbul'u fethettiği 29 Mayıs 1453 tarihinde camiye dönüştürülen Ayasofya'da 24 Kasım 1934 tarihinde CHP iktidarı tarafından namaz yasaklanarak müze yapılmıştı.

Yıllarca süren hasret, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Temmuz 2020 tarihinde imzaladığı kararnameyle sona ermişti.

Resmi olarak yeniden ibadete açılan ve aslına rücu eden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk namaz 24 Temmuz 2020 tarihinde kılındı.