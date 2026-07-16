CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun YouTube kanalına erişim engeli
Ekrem İmamoğlu’nun YouTube kanalı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin X hesabı, ‘milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması’ gerekçesiyle erişime engellendi. YouTube ve X platformları henüz kararı uygulamadı.
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Ekrem İmamoğlu'nun YouTube kanalı ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin X hesabı, 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' gerekçesiyle erişime engellendi.
YouTube ve X platformları, henüz kararı uygulamadı.
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