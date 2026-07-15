TBMM'de FETÖ'cülerin bombaladığı alana karanfil bırakıldı
TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi.
Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM başkanvekilleri Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan, CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.
FETÖ'CÜLERİN BOMBALADIĞI ALANA KARANFİL BIRAKILDI
Kurtulmuş ve beraberindekiler, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler tarafından TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alandaki anıta karanfil bıraktı. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından da Kurtulmuş ve beraberindekiler, alana ağaç dikti.
15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törenin ardından ikinci bombanın düştüğü Şeref Holü'nde anma gerçekleştirildi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş ve katılımcılar, bombanın düştüğü noktada bulunan 15 Temmuz Anı Taşı'na karanfil bıraktı.