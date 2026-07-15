CANLI YAYIN
Geri

TBMM'de FETÖ'cülerin bombaladığı alana karanfil bırakıldı

TBMM'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
TBMM'de FETÖ'cülerin bombaladığı alana karanfil bırakıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM başkanvekilleri Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan, CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

FETÖ'CÜLERİN BOMBALADIĞI ALANA KARANFİL BIRAKILDI
Kurtulmuş ve beraberindekiler, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cüler tarafından TBMM'ye atılan ilk bombanın düştüğü alandaki anıta karanfil bıraktı. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından da Kurtulmuş ve beraberindekiler, alana ağaç dikti.

TBMM'de FETÖ'cülerin bombaladığı alana karanfil bırakıldı-3

15 Temmuz Şehitler Anıtı'ndaki törenin ardından ikinci bombanın düştüğü Şeref Holü'nde anma gerçekleştirildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve katılımcılar, bombanın düştüğü noktada bulunan 15 Temmuz Anı Taşı'na karanfil bıraktı.

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz’un 10. yılında Takvim’e yazdı: Bu mücadele, tarihe altın harflerle yazılmış bir demokrasi zaferidirBaşkan Erdoğan, 15 Temmuz’un 10. yılında Takvim’e yazdı: Bu mücadele, tarihe altın harflerle yazılmış bir demokrasi zaferidir

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM'de FETÖ'cülerin bombaladığı alana karanfil bırakıldı-5 TBMM'de FETÖ'cülerin bombaladığı alana karanfil bırakıldı-6 TBMM'de FETÖ'cülerin bombaladığı alana karanfil bırakıldı-7
CANLI: Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki 15 Temmuz programında önemli açıklamalar
SONRAKİ HABER

Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Tayfun Dastan
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler