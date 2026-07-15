TBMM'de FETÖ'cülerin bombaladığı alana karanfil bırakıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda tören düzenlendi.

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM başkanvekilleri Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan, CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Manisa Milletvekili Özgür Özel, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.