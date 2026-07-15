CANLI: Başkan Erdoğan TBMM'de “15 Temmuz Anma Töreni”ne katılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle TBMM'de düzenlenen anma törenine katılıyor.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle TBMM'de düzenlenen anma törenine katılıyor.
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ŞEHİTLER İÇİN KUR'AN TİLAVETİ
Başkan Erdoğan'ı TBMM'ye gelişinde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş karşıladı. Meclis'te şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştiriliyor.
Başkan Erdoğan birazdan açıklamalarda bulunacak.
Detaylar geliyor...
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel