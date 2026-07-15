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MHP Lideri Bahçeli'ye özel hediye: Merih Demiral'ı makamında kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Merih Demiral'ı makamında kabul etti. Görüşmede ünlü futbolcu, Bahçeli'ye şahsi formasını hediye ederken o anlar sosyal medyadan paylaşıldı.

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MHP Lideri Bahçeli'ye özel hediye: Merih Demiral'ı makamında kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'ı kabul etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "A Milli Futbol Takımımız oyuncularından Merih Demiral, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, kendilerine şahsi formasını takdim etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.

Merih Demiral, MHP Lideri Bahçeli'ye şahsi formasını takdim etti. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)Merih Demiral, MHP Lideri Bahçeli'ye şahsi formasını takdim etti. (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

Paylaşımda, kabule ilişkin fotoğraf da yer aldı.

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