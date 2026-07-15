MHP Lideri Bahçeli'ye özel hediye: Merih Demiral'ı makamında kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'ı kabul etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "A Milli Futbol Takımımız oyuncularından Merih Demiral, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, kendilerine şahsi formasını takdim etmişlerdir." ifadeleri kullanıldı.