15 Temmuz'un 10. yılında FETÖ bilançosu açıklandı: Toplam 720 bin 580 kişiye adli işlem yapıldı
Adalet Bakanlığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma ve davalara ilişkin güncel verileri açıkladı. Bugüne kadar 720 bin 580 kişi hakkında adli işlem yapılırken, 83 bin 836 kişiyle ilgili dava ve soruşturma süreçlerinin sürdüğü bildirildi. Açıklanan verilere göre 10 bin 484 kişi cezaevinde bulunurken, 289 fiili darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı.
Adalet Bakanlığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturma ve yargılamalara ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.
Bakanlık verilerine göre, örgüte yönelik soruşturmalarda bugüne kadar 720 bin 580 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Halen 83 bin 836 kişi hakkında dava ve soruşturma süreçleri devam ediyor. Bunların 54 bin 27'si hakkında soruşturma, 29 bin 809'u hakkında ise ilk derece mahkemelerinde yargılama sürüyor.
636 BİNİ AŞKIN DOSYA KARARA BAĞLANDI
Soruşturma ve yargılamalar kapsamında bugüne kadar 636 bin 744 kişi hakkında karar verildi.
Bu kapsamda;
- 127 bin 102 kişi hakkında mahkumiyet,
- 124 bin 861 kişi hakkında beraat,
- 11 bin 107 kişi hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB),
- 373 bin 642 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar,
- 32 kişi hakkında ise diğer karar türleri uygulandı.
193 BİN KİŞİYE ADLİ KONTROL KARARI
Şüpheli ve sanıklardan;
- 193 bin 82 kişi hakkında adli kontrol,
- 33 bin 837 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Öte yandan 119 bin 407 sanık hakkında verilen hükümler kesinleşti.
Kesinleşen kararların;
|Karar Türü
|Sayı
|Mahkumiyet
|34.408
|Beraat
|84.999
|Cezaevindeki Kişi Sayısı
|10.484
Adalet Bakanlığı verilerine göre;
- 482 tutuklu,
- 368 hükümözlü,
- 9 bin 634 hükümlü olmak üzere toplam 10 bin 484 kişi ceza infaz kurumlarında bulunuyor.
Cezaevlerindeki kişilerin;
- 1.242'si kadın,
- 9.242'si erkek olarak kayıtlara geçti.
CEZAEVİNDEKİLERİN MESLEK DAĞILIMI
Ceza infaz kurumlarında bulunan kişilerin meslek dağılımı ise şöyle açıklandı:
|Meslek Grubu
|Sayı
|Danıştay ve Yargıtay üyesi
|20
|Hakim ve savcı
|153
|Avukat
|57
|Ceza ve Tevkifevleri personeli
|21
|Tuğgeneral ve üst rütbeli asker
|106
|Albay ve alt rütbeli asker
|3.027
|Kaymakam/vali yardımcısı
|17
|Emniyet müdürü ve emniyet amiri
|366
|Öğretmen
|1.406
|Polis
|671
|Doktor
|83
|Er/erbaş
|70
|Askeri öğrenci
|310
|Diğer meslek grupları
|4.177
289 FİİLİ DARBE DAVASININ TAMAMI KARARA BAĞLANDI
15 Temmuz darbe girişimine ilişkin açılan 289 fiili darbe davasının tamamı ilk derece mahkemelerinde sonuçlandı.
Bu davalarda;
1.634 kişi ağırlaştırılmış müebbet,
1.366 kişi müebbet,
1.891 kişi süreli hapis cezasına çarptırıldı.
Böylece toplam 4 bin 891 kişi hakkında mahkumiyet kararı verildi.
Ayrıca;
- 2 bin 870 kişi beraat etti,
- 964 kişi hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET ALANLARIN MESLEKLERİ
Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 1.634 kişinin meslek dağılımı şöyle açıklandı:
|Rütbe/Görev
|Sayı
|General
|85
|Subay
|1.116
|Astsubay
|266
|Uzman Çavuş
|56
|Polis Memuru
|6
|Er
|12
|Askeri Öğrenci
|61
|Sivil Kişi
|32
MÜEBBET VE SÜRELİ HAPİS CEZALARI
Müebbet hapis cezası alan 1.366 kişi arasında;
- 24 general
- 536 subay
- 181 astsubay
- 170 uzman çavuş
- 9 polis memuru
- 92 er
- 352 askeri öğrenci
- 2 sivil kişi yer aldı.
Süreli hapis cezası verilen 1.891 kişi ise;
|Sayı
|Unvan/Görev
|26
|general
|776
|subay
|323
|astsubay
|427
|uzman çavuş
|156
|polis memuru
|45
|er
|106
|askeri öğrenci
|31
|sivil kişi
|1
|mülki amir
Olarak açıklandı.
273 DOSYA YARGITAY'A GÖNDERİLDİ
Karara bağlanan 289 fiili darbe davasından 273'ü temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.
Bu dosyalardan;
- 241'i onandı,
- 16'sı bozuldu,
- 16'sının incelemesi ise Yargıtay'da devam ediyor.
LEKELENMEME HAKKI VURGUSU
Adalet Bakanlığı, 25 Ağustos 2017'de Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişiklikle "Lekelenmeme Hakkı"nın yasal güvence altına alındığını da hatırlattı.
Bakanlık verilerine göre, 30 Haziran 2026 itibarıyla savcılıklara ulaşan 1 milyon 999 bin 434 ihbar dosyası titizlikle incelendi.
Yapılan ön değerlendirmeler sonucunda 1 milyon 561 bin 489 dosya hakkında "Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı" verildi.
Böylece 1,5 milyondan fazla vatandaşın, asılsız ihbarlar nedeniyle adli sisteme "şüpheli" sıfatıyla dahil edilmesinin ve isimlerinin haksız yere lekelenmesinin önüne geçildi.
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