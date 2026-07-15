Adalet Bakanlığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturma ve yargılamalara ilişkin güncel verileri kamuoyuyla paylaştı.

Bakanlık verilerine göre, örgüte yönelik soruşturmalarda bugüne kadar 720 bin 580 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Halen 83 bin 836 kişi hakkında dava ve soruşturma süreçleri devam ediyor. Bunların 54 bin 27'si hakkında soruşturma, 29 bin 809'u hakkında ise ilk derece mahkemelerinde yargılama sürüyor.

636 BİNİ AŞKIN DOSYA KARARA BAĞLANDI

Soruşturma ve yargılamalar kapsamında bugüne kadar 636 bin 744 kişi hakkında karar verildi.

Bu kapsamda;