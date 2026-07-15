Sarsıntının merkez üssü 39.3507 kuzey enlemi ile 25.6605 doğu boylamında belirlendi.

Ayvacık'a 37,72 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği 13,03 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREM 13 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı, 15 Temmuz 2026 saat 22.15'te kaydedildi.

EN YAKIN YERLEŞİM BABAKALE

Depremin merkezine en yakın yerleşim yerleri şöyle sıralandı:

Babakale: 40,21 kilometre

Kocaköy: 43,04 kilometre

Bademli: 45,30 kilometre

Gülpınar: 45,68 kilometre

Koyunevi: 48,07 kilometre

ÇANAKKALE'YE UZAKLIĞI 109 KİLOMETRE

Depremin merkez üssünün Çanakkale'ye uzaklığı 109,05 kilometre olarak hesaplandı. Merkezin İzmir'e 165,92, Manisa'ya 173,39, Balıkesir'e 193,85 ve Tekirdağ'a 239,85 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Güncel