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Ege Denizi’nde Ayvacık açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem oldu; AFAD derinliği 13,03 kilometre açıkladı

AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 37,72 kilometre uzaklıkta 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Saat 22.15’te meydana gelen sarsıntının derinliği 13,03 kilometre olarak ölçüldü.

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Ege Denizi’nde Ayvacık açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem oldu; AFAD derinliği 13,03 kilometre açıkladı

Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre sarsıntı, 15 Temmuz 2026 saat 22.15'te kaydedildi.

DEPREM 13 KİLOMETRE DERİNLİKTE OLDU

Ayvacık'a 37,72 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin derinliği 13,03 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntının merkez üssü 39.3507 kuzey enlemi ile 25.6605 doğu boylamında belirlendi.

Ege Denizi’nde Ayvacık açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem oldu; AFAD derinliği 13,03 kilometre açıkladı-2

EN YAKIN YERLEŞİM BABAKALE

Depremin merkezine en yakın yerleşim yerleri şöyle sıralandı:

Babakale: 40,21 kilometre

Kocaköy: 43,04 kilometre

Bademli: 45,30 kilometre

Gülpınar: 45,68 kilometre

Koyunevi: 48,07 kilometre

ÇANAKKALE'YE UZAKLIĞI 109 KİLOMETRE

Depremin merkez üssünün Çanakkale'ye uzaklığı 109,05 kilometre olarak hesaplandı. Merkezin İzmir'e 165,92, Manisa'ya 173,39, Balıkesir'e 193,85 ve Tekirdağ'a 239,85 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

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