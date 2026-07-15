Burhanettin Duran’dan 15 Temmuz mesajı: İrade bizim zafer bizim

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, makalesinde 15 Temmuz'un millet iradesinin vesayet odaklarına karşı kazandığı tarihî bir zafer olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kırılma noktalarından biriydi. Fetullahçı Terör Örgütü, onlarca yıllık sistematik bir süreçle devletimizin içine sızarak oluşturduğu illegal yapılanmanın adım adım deşifre ve tasfiye edildiğini görünce, anayasal düzeni ortadan kaldırmayı ve ülkeyi iç savaşa sürüklemeyi amaçlayan bir darbe girişimine kalkıştı. Bu saldırı aynı zamanda terör yöntemleri kullanılarak ülkemizi işgal teşebbüsüydü.

Bu girişimin failleri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatına kastetti, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı, milletimizin üzerine kurşunlar yağdırdı ve devleti tamamen etkisiz hale getirmeye yeltendi. Ancak bu hain teşebbüs, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı, liderliği ve milletimizin destansı direnişi sayesinde darbecilerin ve arkasındaki destekçilerin beklemediği bir sonuçla karşılaştı ve başarısızlığa uğratıldı.