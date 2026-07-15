15 Temmuz’un ikinci cephesi kamerada: Her yer kan kokuyordu

"Şehitlerimiz oldu. Allah rahmet eylesin. Unutulmaz bir geceydi. Her yer kan kokuyordu. Bazı arkadaşlarımızın üstü başı kan içindeydi. Yaralı bir vatandaşımızın kan içinde işaret parmağı havada tekbir getirip dualar ederek, acil servise girişini gördüğümde çok etkilenmiştim. O hala aklımda."

SONİK PATLAMA HASTANENİN CAMLARINI KIRDI

Uyar, gece boyunca savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bir ara çok şiddetli bir patlama sesi duyduk. Herkes bir yerlere kaçışıyordu. Yakınlara bir yerlere bomba atıldı, diye düşündük. Sonradan öğrendik ki o da sonik patlamaymış. Patlamanın etkisiyle hastanenin bazı birimlerinin camları kırılmış. Tüm bu zorlu şartlara rağmen sağlık çalışanları büyük bir fedakarlık ortaya koydu.

Bu şartlar altında bu kadar kısa bir sürede o kadar çok yaralıya müdahale eden ve gerekli her türlü tedavinin yapılmasını sağlayan sağlık çalışanları, hekimiyle, hemşiresiyle, teknisyen, tekniker, temizlik, güvenlik, camiamızın tüm üyelerinin büyük bir kahramanlık gösterdiğine inanıyorum. Allah bu millete ve camiaya bir daha böyle kötü tecrübeler yaşatmasın."