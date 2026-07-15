Türkiye, tarihinin en karanlık gecelerinden birini canı pahasına aydınlığa kavuşturan kahramanlarını bir kez daha bağrına basıyor. FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına göğsünü siper eden aziz milletimizin destansı direnişinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bu anlamlı yıl dönümünde, darbe girişiminin kırılma noktalarından biri olan İstanbul, yine tarihi bir birlikteliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

(Haberde kullanılan fotoğraflar AA'dan alınmıştır) "15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLERİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ" GERÇEKLEŞECEK 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla düzenlenecek Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programları kapsamında, İstanbul'da binlerce vatandaşın katılımıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde düzenlenecek yürüyüş, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Zincirlikuyu Metrobüs durağında başlayacak, 15 Temmuz Şehitliği'nde sona erecek.



Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinliklerinin önemli programları arasında yer alacak. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu tarihi direnişin simge mekânlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, darbe girişiminin 10. yılında bir kez daha demokrasiye, millî iradeye ve şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkma kararlılığının sembolü olacak.