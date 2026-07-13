Gurbetçiler dikkat: Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme! Artık eş ve çocuklar da sürebilecek
İçişleri Bakanlığı'nın hayata geçirdiği yeni düzenlemeyle, yabancı plakalı araçların yalnızca ruhsat sahibi tarafından kullanılma zorunluluğu esnetildi. Yeni karara göre; araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla yurt dışı ikametli aile üyeleri aracı tek başına kullanabilecek. Araç sahibinin taşıtta bizzat bulunması durumunda ise diğer gurbetçiler ve acil durumlarda Türkiye'de yerleşik kişiler de direksiyon başına geçebilecek.
Gurbetçi vatandaşların Türkiye ziyaretlerinde uzun süredir karşılaştığı yabancı plakalı araç kullanımı sorunlarına çözüm getiren yeni düzenleme hayata geçirildi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sosyal medya hesabından duyurduğu yeni kararlar ile birlikte, yabancı plakalı araçları araç sahibi dışında kimlerin kullanabileceği netleşti.
YABANCI PLAKALI ARAÇLARI ARTIK BAŞKALARI DA KULLANABİLECEK
Eski uygulamaya göre, yurt dışından getirilen yabancı plakalı araçların direksiyonuna yalnızca ruhsat sahibi geçebiliyordu.
Bu durum, özellikle uzun yollarda sürücü yorgunluğuna ve olası kural ihlallerinde ağır idari para cezaları ile araç bağlama işlemlerine yol açıyordu. İki bakanlığın ortak çalışması sonucu hayata geçirilen yeni düzenleme, belirli şartlar altında araç sahibi dışındaki kişilere de direksiyona geçme hakkı tanıyor.
"SADECE ARAÇ SAHİBİ SÜRECEK" ZORUNLULUĞU KALKTI
Uygulamanın en çok dikkat çeken kısmı aile üyelerine tanınan haklar oldu.
Yeni kurallara göre, araç sahibi Türkiye'de olduğu sürece, kendisi aracın içinde olmasa bile aracı şu kişiler kullanabilecek:
- Eşi
- Üstsoy: Anne, baba, büyükanne ve büyükbaba
- Altsoy: Çocuklar ve torunlar
Önemli Not: Yukarıda sayılan aile bireylerinin aracı kullanabilmesi için ikamet yerlerinin yurt dışında olması şartı aranmaktadır.
ARAÇ SAHİBİ ARAÇTAYKEN KURALLAR NELER?
Düzenleme sadece aile üyeleriyle sınırlı kalmıyor; araç sahibinin taşıtta bizzat bulunması koşuluyla kullanım alanı daha da genişletiliyor:
- Yurt Dışında İkamet Edenler: Araç sahibi yolcu koltuğunda oturuyorsa, ikamet yeri yurt dışı olan diğer kişiler (arkadaş, uzak akraba vb.) aracı kullanabilecek.
- Türkiye'de Yerleşik Kişiler (Acil Durumlar): Yine araç sahibinin aracın içinde bulunması şartıyla, Türkiye'de ikamet eden kişiler de yabancı plakalı aracı yasal olarak sürebilecek.
İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan bu esneklik, ilgili gurbetçilere birçok avantaj sağlıyor:
- Trafik Güvenliğinin Artması: Uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapılabilmesi sayesinde yorgunluk ve uykusuzluğa bağlı kazaların önüne geçilmesi.
- Cezaların Engellenmesi: Geçmişte başkasının aracı kullanması nedeniyle kesilen yüksek idari para cezalarının ve araç bağlama sorunlarının büyük oranda ortadan kalkması.
- Seyahat Konforu: Araç sahibi yorulduğunda ya da rahatsızlandığında direksiyonu güvenle yurt dışı ikametli bir yakınına devredebilmesi.