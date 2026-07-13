Gurbetçiler dikkat: Yabancı plakalı araçlara yeni düzenleme! Artık eş ve çocuklar da sürebilecek

Bu durum, özellikle uzun yollarda sürücü yorgunluğuna ve olası kural ihlallerinde ağır idari para cezaları ile araç bağlama işlemlerine yol açıyordu. İki bakanlığın ortak çalışması sonucu hayata geçirilen yeni düzenleme, belirli şartlar altında araç sahibi dışındaki kişilere de direksiyona geçme hakkı tanıyor.

YABANCI PLAKALI ARAÇLARI ARTIK BAŞKALARI DA KULLANABİLECEK Eski uygulamaya göre, yurt dışından getirilen yabancı plakalı araçların direksiyonuna yalnızca ruhsat sahibi geçebiliyordu.



"SADECE ARAÇ SAHİBİ SÜRECEK" ZORUNLULUĞU KALKTI

Uygulamanın en çok dikkat çeken kısmı aile üyelerine tanınan haklar oldu.

Yeni kurallara göre, araç sahibi Türkiye'de olduğu sürece, kendisi aracın içinde olmasa bile aracı şu kişiler kullanabilecek:

Eşi

Üstsoy: Anne, baba, büyükanne ve büyükbaba

Altsoy: Çocuklar ve torunlar