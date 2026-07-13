Ahbap operasyonu sonrası Devlet Bahçeli'nin konuşması yeniden gündemde!

Kamuoyunda "Ahbap" platformuyla öne çıkan şarkıcı Haluk Levent, hakkında yürütülen geniş kapsamlı bir mali soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Soruşturmanın odağında, dernek üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen milyonlarca liralık usulsüzlük ve kara para aklama iddiaları yer alıyor. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve savcılık talimatıyla başlatılan operasyon, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

MHP'DEN HATIRLATMA

Gözaltı kararının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2023 yılında yaşanan büyük deprem felaketi döneminde Ahbap Derneği ve Haluk Levent üzerinden devletin hedef alındığı tartışmaları hatırlattı.

Bahçeli'nin "Devletin yapamadığı, yetişemediği ne vardır da ahbapçılar ve babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır?" ifadelerini kullandığı o konuşmayı paylaşan MHP, "Göz odur ki dağın arkasını göre, akıl odur ki başa geleceği bile." ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

DEVLETİN KAHRAMANLARINI HOR GÖRÜP SAHTEKARLARI PARLATANLARA TOKAT GİBİ CEVAP

Deprem döneminde devletin tüm imkanlarıyla bölgeyi ayağa kaldırma mücadelesini manipüle ederek, "Devlet nerede?" diye bağıran şakşakçı ünlülerin arkasındaki sinsi planı ilk deşifre edenlerden biri MHP Lideri Devlet Bahçeli olmuştu. Bugün Ahbap'ın perde arkasındaki milyarlık karanlık para trafiği, sahte kanser tiyatroları ve kumar belgeleri savcılık dosyalarına girerken, Bahçeli'nin o dönem yaptığı "Devlet millettir, millet devlettir. Devleti bir kenara itip, 'bap çavuş' ilişkileriyle paralel bir hat kurulması devletin inandırıcılığını gölgelemektir" uyarısının ne kadar haklı olduğu bugün bir kez daha tescillendi.

Devlet Bahçeli: "Devletin yetişemediği ne var da Ahbapçılar, Babalacılar çıktı?"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin o gün adeta bugünü işaret ettiği konuşması şu şekilde: