Gurbetçinin uzun yol yorgunluğuna çözüm… Yabancı plakalı araçlarda aile üyelerine sürüş hakkı tanındı

Yurt dışında yaşayan vatandaşların her yıl memleket yollarında direksiyon başında tek başına verdikleri yorucu mücadele, iki bakanlığın ortak adımıyla sona erdi.

İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme, yabancı plakalı araçların sadece tescil sahibi tarafından kullanılması zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Araç sahibinin Türkiye'de bulunması şartıyla birinci derece yakınlara sürüş hakkı tanınırken, acil durumlarda Türkiye'de yerleşik kişilerin direksiyon başına geçmesine imkan sağlandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla uygulamadaki değişiklikleri kamuoyuna duyurdu.

Gurbetçilerin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmek amacıyla harekete geçtiklerini belirten Çiftçi, "Gurbetçi vatandaşlarımıza önemli bir kolaylık sağladık" dedi.

BİRİNCİ DERECE YAKINLARI DİREKSİYON BAŞINA

İki bakanlığın ortak çalışmasıyla hayata geçirilen düzenleme, gurbetçilerin adına tescilli yabancı plakalı araçların kullanım alanını genişletti.

Yeni kurallara göre, araç sahibinin Türkiye'de olması kaydıyla, kendisi araçta bulunmasa dahi ikamet yeri yurt dışında olan eşi, anne, baba, büyükanne, büyükbaba ile çocukları ve torunları aracı kullanabilecek.

ACİL DURUMLARDA ŞARTLAR ESNETİLDİ

Yapılan düzenleme, araç sahibinin taşıtta bulunması şartıyla yabancı plakalı araçların, ikamet yeri yurt dışında bulunan diğer kişiler tarafından kullanılmasına imkan tanıyor.

Acil durumlarda araç sahibinin araçta bulunması kaydıyla Türkiye'de yerleşik kişiler direksiyon başına geçebilecek.

CEZALAR VE ARAÇ BAĞLAMA SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Yeni uygulamanın hayata geçmesiyle yabancı araç sahiplerinin Türkiye'de bulundukları süre içerisinde karşılaştıkları idari para cezası ve araç bağlama sorunlarının büyük oranda çözülmesi bekleniyor.

Düzenlemeyle memleketlerine gelen gurbetçilerin uzun yolculuklarda sürücü değişikliği yapabilmelerine imkan sağlanması, sürücü yorgunluğunun azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel