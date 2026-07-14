İhracat ilk 6 ayda yüzde 3,6 artarak 136 milyar dolara ulaştı
Ticaret Bakanlığı, 2026'nın ilk yarısında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 136,1 milyar dolara ulaştığını açıkladı. İlk 6 ayda 50 ilin ihracatı artarken, haziran ayında en yüksek ihracatı İstanbul gerçekleştirdi.
Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak-haziran döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 oranında artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığını duyurdu.
İHRACATTA DENGELİ BÜYÜME SÜRÜYOR
Ticaret Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, 2026 yılının ocak-haziran döneminde ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 136 milyar 59 milyon dolara ulaştığı belirtildi.
Açıklamada, yılın ilk 6 ayında 50 ilin ihracatını artırdığı, 21 ilin ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği vurgulanarak, "Bu tablo, ihracatın ülke geneline yayılan güçlü ve dengeli yapısını bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.
İHRACATTA İLK 5 İL BELLİ OLDU
Haziran ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre; İstanbul'un 4 milyar 817 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli'nin 3 milyar 916 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir'in 2 milyar 184 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa'nın 1 milyar 862 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ'ın ise 1 milyar 273 milyon dolarla beşinci sırada yer aldığı kaydedildi.
İSTANBUL İLK SIRADA
Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla ihracat artışının, 1 milyar 42 milyon dolarlık artışla İstanbul, 753 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 374 milyon dolarlık artışla İzmir, 327 milyon dolarlık artışla Bursa ve 289 milyon dolarlık artışla Tekirdağ'da yaşandığı belirtildi.