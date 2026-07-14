İhracat ilk 6 ayda yüzde 3,6 artarak 136 milyar dolara ulaştı

Açıklamada, yılın ilk 6 ayında 50 ilin ihracatını artırdığı, 21 ilin ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği vurgulanarak, "Bu tablo, ihracatın ülke geneline yayılan güçlü ve dengeli yapısını bir kez daha ortaya koymaktadır" ifadelerine yer verildi.

İstanbul ihracatta ilk sırada yer aldı.

İHRACATTA İLK 5 İL BELLİ OLDU

Haziran ayı itibarıyla faaliyet illeri bazında ihracat istatistiklerine göre; İstanbul'un 4 milyar 817 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli'nin 3 milyar 916 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir'in 2 milyar 184 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa'nın 1 milyar 862 milyon dolarla dördüncü sırada, Tekirdağ'ın ise 1 milyar 273 milyon dolarla beşinci sırada yer aldığı kaydedildi.

İSTANBUL İLK SIRADA

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla ihracat artışının, 1 milyar 42 milyon dolarlık artışla İstanbul, 753 milyon dolarlık artışla Kocaeli, 374 milyon dolarlık artışla İzmir, 327 milyon dolarlık artışla Bursa ve 289 milyon dolarlık artışla Tekirdağ'da yaşandığı belirtildi.

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Rabia Asya Yılmaz Takvim.com.tr Güncel