İstanbul’dan gidenlerin sayısı gelenleri aştı: Türkiye’nin 2025 iç göç haritası

İstanbul en fazla göç alan il olmayı sürdürdü. Öte yandan İstanbul yalnızca en fazla göç alan şehir değil, aynı zamanda 371 bin 258 kişiyle en fazla göç veren il olarak da dikkat çekti. Ankara 145 bin 661, İzmir ise 98 bin 728 kişiyle İstanbul'u izledi. En az göç veren iller ise yine Ardahan, Bayburt ve Tunceli olarak kayıtlara geçti.

İstanbul aynı zamanda en çok göç veren şehir oldu. EN HAREKETLİ YAŞ GRUBU 20-24 YAŞ İller arası göçün en yoğun yaşandığı grup 20-24 yaş aralığı oldu. Bu yaş grubunda 480 bin 185 kişi il değiştirdi. Göç eden gençlerin %58,5'ini kadınlar, %41,5'ini ise erkekler oluşturdu. Veriler genç nüfusun özellikle eğitim ve kariyer odaklı hareket ettiğini gösteriyor.

İç göçte en hareketli yaş grubu 20-24 yaş aralığı oldu. GÖÇÜN BAŞLICA NEDENİ AİLE BAĞLARI 2025 yılında iller arası göç edenlerin en önemli taşınma nedeni hanedeki fertlerden birine bağlı göç oldu. Bu kapsamda 564 bin 114 kişi aile bireyleri nedeniyle başka bir ile taşındı. Diğer öne çıkan nedenler ise şöyle sıralandı: 510 bin 226 kişi: Daha iyi konut ve yaşam koşulları

406 bin 144 kişi: Eğitim

Diğer nedenler arasında işe başlama, tayin, evlilik ve aile yanına dönüş gibi gerekçeler yer aldı.

Gençlerin en önemli göç nedeni eğitim olarak kaydedildi. ERKEKLER VE KADINLAR FARKLI NEDENLERLE GÖÇ ETTİ Cinsiyete göre göç nedenleri incelendiğinde dikkat çekici farklılıklar ortaya çıktı. Erkeklerde en yaygın göç nedeni daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken bu nedenle taşınan erkek sayısı 253 bin 93 olarak hesaplandı.