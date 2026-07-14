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İstanbul’dan gidenlerin sayısı gelenleri aştı: Türkiye’nin 2025 iç göç haritası

Türkiye'de 2025 yılında yaklaşık 2,5 milyon kişi yaşadığı ili değiştirdi. TÜİK verilerine göre İstanbul, hem en çok göç alan hem de en fazla göç veren il olarak listenin zirvesindeki yerini korudu. Veriler gençlerin eğitim için, ailelerin ise daha iyi yaşam koşulları arayışıyla taşındığını ortaya koydu.

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İstanbul’dan gidenlerin sayısı gelenleri aştı: Türkiye’nin 2025 iç göç haritası

Türkiye'de iller arası göç hareketliliği 2025 yılında önceki yıllara göre sınırlı bir düşüş gösterdi. Yaklaşık 2,5 milyon kişinin yaşadığı ili değiştirdiği yılda İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren şehir olurken gençlerin göçünde eğitim ilk sırada yer aldı.

(Haberde kullanılan fotoğraflar TÜİK'ten ve AA'dan alınmıştır.)(Haberde kullanılan fotoğraflar TÜİK'ten ve AA'dan alınmıştır.)

TÜİK VERİLERİ AÇIKLADI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı İç Göç İstatistikleri, Türkiye'de nüfus hareketliliğinin hız kesmeye devam ettiğini ortaya koydu. Geçtiğimiz yıl toplam 2 milyon 475 bin 19 kişi yaşadığı ilden başka bir ile taşındı.

Böylece iller arası göç eden nüfusun toplam nüfusa oranı %2,87 olarak gerçekleşti. Bu oran 2008 yılında kaydedilen %3,18 seviyesinin altında kaldı. Göç eden nüfusun %52,5'ini kadınlar %47,5'ini ise erkekler oluşturdu.

2025 yılında 2,47 milyon kişi iller arasında göç etti.2025 yılında 2,47 milyon kişi iller arasında göç etti.

İSTANBUL YİNE GÖÇÜN MERKEZİ OLDU

2025 yılında 329 bin 912 kişiyle İstanbul en fazla göç alan il olarak listenin başında yer aldı. İstanbul'u 176 bin 833 kişiyle Ankara ve 106 bin 83 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla Ardahan (4 bin 914 kişi), Bayburt (5 bin 64 kişi) ve Tunceli (6 bin 78 kişi) oldu.

İstanbul en fazla göç alan il olmayı sürdürdü.İstanbul en fazla göç alan il olmayı sürdürdü.

Öte yandan İstanbul yalnızca en fazla göç alan şehir değil, aynı zamanda 371 bin 258 kişiyle en fazla göç veren il olarak da dikkat çekti. Ankara 145 bin 661, İzmir ise 98 bin 728 kişiyle İstanbul'u izledi. En az göç veren iller ise yine Ardahan, Bayburt ve Tunceli olarak kayıtlara geçti.

İstanbul aynı zamanda en çok göç veren şehir oldu.İstanbul aynı zamanda en çok göç veren şehir oldu.

EN HAREKETLİ YAŞ GRUBU 20-24 YAŞ

İller arası göçün en yoğun yaşandığı grup 20-24 yaş aralığı oldu. Bu yaş grubunda 480 bin 185 kişi il değiştirdi. Göç eden gençlerin %58,5'ini kadınlar, %41,5'ini ise erkekler oluşturdu. Veriler genç nüfusun özellikle eğitim ve kariyer odaklı hareket ettiğini gösteriyor.

İç göçte en hareketli yaş grubu 20-24 yaş aralığı oldu.İç göçte en hareketli yaş grubu 20-24 yaş aralığı oldu.

GÖÇÜN BAŞLICA NEDENİ AİLE BAĞLARI

2025 yılında iller arası göç edenlerin en önemli taşınma nedeni hanedeki fertlerden birine bağlı göç oldu. Bu kapsamda 564 bin 114 kişi aile bireyleri nedeniyle başka bir ile taşındı. Diğer öne çıkan nedenler ise şöyle sıralandı:

  • 510 bin 226 kişi: Daha iyi konut ve yaşam koşulları
  • 406 bin 144 kişi: Eğitim
  • Diğer nedenler arasında işe başlama, tayin, evlilik ve aile yanına dönüş gibi gerekçeler yer aldı.

Gençlerin en önemli göç nedeni eğitim olarak kaydedildi.Gençlerin en önemli göç nedeni eğitim olarak kaydedildi.

ERKEKLER VE KADINLAR FARKLI NEDENLERLE GÖÇ ETTİ

Cinsiyete göre göç nedenleri incelendiğinde dikkat çekici farklılıklar ortaya çıktı. Erkeklerde en yaygın göç nedeni daha iyi konut ve yaşam koşulları olurken bu nedenle taşınan erkek sayısı 253 bin 93 olarak hesaplandı.

Daha iyi yaşam koşulları göçün başlıca nedenleri arasında yer aldı.Daha iyi yaşam koşulları göçün başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Kadınlarda ise ilk sırada 334 bin 900 kişiyle hanedeki fertlerden birine bağlı göç yer aldı. Kadınların göç nedenleri arasında eğitim ve daha iyi yaşam koşulları da önemli paya sahip oldu.

Kadınlarda en yaygın göç nedeni aileye bağlı taşınma oldu.Kadınlarda en yaygın göç nedeni aileye bağlı taşınma oldu.

GENÇLERİN GÖÇÜNDE EĞİTİM BELİRLEYİCİ OLDU

Göç hareketliliğinin en yoğun olduğu 20-24 yaş grubunda ise eğitim açık ara ilk sırada yer aldı. Bu yaş grubunda;

  • 179 bin 612 kişi eğitim,
  • 75 bin 591 kişi işe başlamak veya iş bulmak,
  • 42 bin 391 kişi ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle il değiştirdi.

İç göç oranı 2025 yılında yüzde 2,87 olarak gerçekleşti.İç göç oranı 2025 yılında yüzde 2,87 olarak gerçekleşti.

Bu tablo üniversite eğitimi ve kariyer başlangıcının genç nüfusun şehir değiştirmesinde belirleyici rol oynadığını ortaya koyuyor.

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