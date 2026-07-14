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Türkiye'nin İlk yapay zeka destekli üniversite uygulaması Notmatix tanıtıldı

Türkiye'de geliştirilen ilk yapay zeka destekli ölçme ve değerlendirme platformu Notmatix'in ilk kurumsal üniversite uygulaması tanıtıldı. İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Notmatix projesinin eğitimde işleri kolaylaştıracağını söyledi.

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Türkiye'nin İlk yapay zeka destekli üniversite uygulaması Notmatix tanıtıldı

İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen lansmanla, Türkiye'de geliştirilen ilk yapay zeka destekli ölçme ve değerlendirme platformu Notmatix'in ilk kurumsal üniversite uygulaması tanıtıldı.

Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nde Yapay Zeka Destekli Ölçme ve Değerlendirme Platformu Lansmanı'na katıldı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nde Yapay Zeka Destekli Ölçme ve Değerlendirme Platformu Lansmanı'na katıldı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Sabah'tan Mustafa Kaya'nın haberine göre, İstanbul Başakşehir'deki düzenlenen etkinliğe katılan İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, yapay zekanın küresel etkileri ve eğitimdeki geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin İlk yapay zeka destekli üniversite uygulaması Notmatix tanıtıldı-3

Erdoğan, teknolojinin insani ve ahlaki boyutunun sorgulanması gerektiğini ifade ederek "Yapay zekanın nimetlerinden yararlanmamız gerekiyor. Ancak bu teknoloji insanlığın belirli sorunlarını çözmek için mi, yoksa sadece birilerine fayda sağlamak için mi geliştiriliyor? Önemli olan yapay zekanın adalete ve barışa hizmet edip etmeyeceğidir" dedi.

Türkiye'nin İlk yapay zeka destekli üniversite uygulaması Notmatix tanıtıldı-4

Erdoğan, "Yapay zekanın yarattığı kırılmayı yakalayanlar arayı hızlı kapatabilecek. Bu durum Türkiye, şirketler ve tüm eğitim kurumları için geçerli" diye konuştu. Notmatix projesinin eğitimde işleri kolaylaştıracağını ve bireysel takibi güçlendireceğini ifade eden Bilal Erdoğan, platformun akademik çalışmalara büyük katkı sunacağına inandığını belirtti.

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Türkiye'nin İlk yapay zeka destekli üniversite uygulaması Notmatix tanıtıldı-6 Türkiye'nin İlk yapay zeka destekli üniversite uygulaması Notmatix tanıtıldı-7 Türkiye'nin İlk yapay zeka destekli üniversite uygulaması Notmatix tanıtıldı-8
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