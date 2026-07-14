Nihat Kahveci, eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı; savcılık ifadesi sonrası serbest kaldı
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, bir restoranda eşi Fulya Kahveci'ye tokat attığı ve şişe fırlattığı iddiasıyla gözaltına alındı. Kahveci, savcılık sorgusunun ardından şikayet olmaması üzerine serbest bırakıldı. Fulya Kahveci, eşinin kendisine şiddet uygulamadığını belirterek sosyal medya üzerinden iddiaları reddetti.
Eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci, Sarıyer'de eşiyle yemek yediği restoranda çıkan tartışma sonrası gözaltına alındı. Eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla emniyete götürülen Kahveci, sevk edildiği savcılıktan serbest bırakıldı.
RESTORANDA BAŞLAYAN TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ
Olay, dün (13 Temmuz) akşam saatlerinde Sarıyer'de bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski milli futbolcu Nihat Kahveci ve eşi Fulya Kahveci restoranda yemek yedikleri sırada aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.
"TOKAT ATTI VE ŞİŞE FIRLATTI" İDDİASI
Çevredeki vatandaşların ve restoran görevlilerinin şahit olduğu kavgada, Nihat Kahveci'nin eşine tokat attığı ve ardından şişe fırlattığı iddia edildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI, ŞİKAYET OLMAYINCA SERBEST BIRAKILDI
Olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eski milli futbolcuyu gözaltına aldı. A Haber'den Ahmet Nazif Vural'ın aktardığına göre emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Kahveci, hakkındaki soruşturma kapsamında ifade verdi. Olayla ilgili yeni bir şikayetin bulunmadığı öğrenilirken, Nihat Kahveci savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
FULYA KAHVECİ'DEN AÇIKLAMA
Nihat Kahveci'nin eşi Fulya Sever Kahveci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "şiddet" olmadığını belirtti.
Kahveci şunları söyledi:
"Biz Nihat Kahveci'yle 19 Temmuz 2018' den bu yana 8 yıldır evliyiz ve iki çocuğumuz var sevgi ve saygı çerçevesinde medyanın bu kadar önünde olmamıza rağmen, ilişkimizi arkadaşlığımızı dostluğumuzu beraberliğimizi her zaman korumayı sağladık bundan sonra da aynı şekilde sağlıyor olacağız. Ek olarak eşler arada aynı fikirde olmayabilir tartışabilir ama bu asla eşimin bana şiddet uygulayacağı durumunu oluşturmayacaktır, böyle yalan haberleri kınıyorum bu tip haberleri yapanları kınıyorum. En azından sorabilirdiniz."