Kanuni'ye söven sözde komedyen Tuba Ulu'ya ceza

NE OLMUŞTU

"Bar-pavyon komedyeni" olarak nitelendirilen Tuba Ulu, bir sunumunda Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman için söylediği "Kanuni Sultan Süleyman bile f... buddy'siyle evlendi" sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu dava açmak için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tuba Ulu, gözaltına alınmış ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İddianamede sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Hakim karşısına çıkan Tuba Ulu, savunmasında, yaptığı gösterilerde kimseyi hedef almadığını öne sürerek, "Türkiye'nin her yerinde gösteri yaptım ve insanlara dokundum. Yaptığım şaka ve hicivde hiç kimseyi aşağılamak ya da hiç kimsenin değerlerine dokunmak gibi bir maksadım yoktu. Beraatimi talep ediyorum." demişti.

Bar soytarısının sanal medya hesaplarına ise kilit vurulmuştu. Ulu'nun X (Twitter) hesabı ile YouTube kanalına, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle Türkiye'den erişim engeli getirilmişti.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel