Kanuni'ye söven sözde komedyen Tuba Ulu'ya ceza
Kanuni Sultan Süleyman’a yönelik sarf ettiği müstehcen ve hakaret içerikli sözler nedeniyle sözde komedyen Tuba Ulu’ya 5 ay hapis cezası verildi.
Bar ve pavyon köşelerinde sahnelenen sözde komedi gösterilerinde toplumun değerlerine yönelik saldırılar mantar gibi çoğalıyor.
Bunun bir örneğini sergileyerek, dünyanın gıpta ettiği Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'a ağır sözler sarf eden "bar soytarısı" Tuba Ulu'nun yargılandığı davada karar çıktı.
3 YIL İSTENDİ 5 AYLA YIRTTI
İstanbul 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, zanlı Tuba Ulu'nun skandal sözleri değerlendirildi.
Mahkeme heyeti, zanlının gösterisindeki söylemlerini "halkın bir kesimini alenen aşağılama suçu" kapsamında değerlendirerek 5 ay hapis cezasına hükmetti.
CEZAEVİNE GİRMEYECEK
Sözde komedyene verilen 5 aylık hapis cezası için hükmün açıklanması geri bırakıldı.
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SUÇU KAPSAMAZ
Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, ifade özgürlüğünün suç teşkil eden söylemleri kapsamadığını vurgulamıştı.
Sanığın stand-up gösterisindeki ifadelerinin kadın cinsiyetini aşağılayıcı nitelikte olduğu, kamu barışını bozmaya elverişli bulunduğu kaydedilmişti.
Savcı, ecdada söven sözde komedyen Ulu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" kapsamında cezalandırılmasını talep etmişti
NE OLMUŞTU
"Bar-pavyon komedyeni" olarak nitelendirilen Tuba Ulu, bir sunumunda Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman için söylediği "Kanuni Sultan Süleyman bile f... buddy'siyle evlendi" sözlerinin hakaret suçunu oluşturduğu dava açmak için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi. nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı. Tuba Ulu, gözaltına alınmış ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İddianamede sanığın 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.
Hakim karşısına çıkan Tuba Ulu, savunmasında, yaptığı gösterilerde kimseyi hedef almadığını öne sürerek, "Türkiye'nin her yerinde gösteri yaptım ve insanlara dokundum. Yaptığım şaka ve hicivde hiç kimseyi aşağılamak ya da hiç kimsenin değerlerine dokunmak gibi bir maksadım yoktu. Beraatimi talep ediyorum." demişti.
Bar soytarısının sanal medya hesaplarına ise kilit vurulmuştu. Ulu'nun X (Twitter) hesabı ile YouTube kanalına, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle Türkiye'den erişim engeli getirilmişti.