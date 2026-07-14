Milas’ta alevler turizm bölgesini tehdit ediyor: Bir otel ve tatil sitesi boşaltıldı, 1.120 kişi tahliye edildi
Muğla'nın Milas ilçesinde dün akşam çıkan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor. Alevlerin turizm bölgesini tehdit etmesi üzerine bir otel ile bir tatil sitesi boşaltılırken, toplam 1.120 kişi güvenli alanlara tahliye edildi.
Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar Mahallesi Bozbük mevkisinde dün saat 17.03 sıralarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Vali Akbıyık, il genelinde aynı gün 6 farklı yangınla mücadele edildiğini belirterek, bunlardan 5'inin kontrol altına alındığını, Milas'taki yangının ise devam ettiğini söyledi.
TURİZM TESİSLERİ BOŞALTILDI
Yangının rüzgar, düşük nem oranı ve arazi şartlarının etkisiyle hızla yayıldığını ifade eden Akbıyık, yerleşim alanlarında gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.
Alevlerin turizm bölgesine yaklaşması üzerine bir otel ve bir tatil sitesinin tedbir amacıyla tahliye edildiğini açıklayan Akbıyık, otelden 350, tatil sitesinden ise 770 kişi olmak üzere toplam 1.120 vatandaşın güvenli bölgelere nakledildiğini bildirdi.
12 HELİKOPTER, 8 UÇAK VE 517 PERSONEL SAHADA
Yangına müdahalede devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Akbıyık, gündüz saatlerinde 12 helikopter ve 8 yangın söndürme uçağının görev yaptığını söyledi.
Karadan yürütülen çalışmalarda ise 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 destek aracı, emniyet ve jandarmaya ait 4 TOMA, 4 ambulans ve toplam 517 personelin görev yaptığı belirtildi.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Yangınla mücadelede Orman Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda AFAD, jandarma, emniyet, büyükşehir belediyesi itfaiyesi, Yatağan, Milas ve Didim belediyeleri, MUSKİ, DSİ, UMKE ile sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışma yürüttüğünü kaydeden Vali Akbıyık, yangının çıkış nedenine ilişkin jandarma ekiplerinin incelemelerinin sürdüğünü ifade etti.
Akbıyık, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, Muğla ve Milas halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.