Vali Akbıyık, il genelinde aynı gün 6 farklı yangınla mücadele edildiğini belirterek, bunlardan 5'inin kontrol altına alındığını, Milas'taki yangının ise devam ettiğini söyledi.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar Mahallesi Bozbük mevkisinde dün saat 17.03 sıralarında çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi aralıksız devam ediyor. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

TURİZM TESİSLERİ BOŞALTILDI

Yangının rüzgar, düşük nem oranı ve arazi şartlarının etkisiyle hızla yayıldığını ifade eden Akbıyık, yerleşim alanlarında gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Alevlerin turizm bölgesine yaklaşması üzerine bir otel ve bir tatil sitesinin tedbir amacıyla tahliye edildiğini açıklayan Akbıyık, otelden 350, tatil sitesinden ise 770 kişi olmak üzere toplam 1.120 vatandaşın güvenli bölgelere nakledildiğini bildirdi.