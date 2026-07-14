Malatya'da 2 ev ile 1 otomobilden uyuşturucu tarlası çıktı! 2 gözaltı
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen fiziki ve teknik takip süreçlerinin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait ev, araç ve üst aramalarında toplam 36 bin 798 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya sokaklarını zehirlemeye hazırlanan uyuşturucu tacirleri, polis ekiplerinin takibiyle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla önceden tespit edilen şüphelileri yakın markaja aldı. Başlatılan fiziki ve teknik takip süreci boyunca şahısların bütün hareketleri adım adım izlendi.
Yeterli delillerin toplanmasının ardından şüphelilerin yerleri kesin olarak belirlendi.
Operasyon için harekete geçen polis ekipleri, belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin üzeri, 1 otomobil ile 2 evde detaylı arama yapıldı. Aramalar neticesinde toplam 36 bin 798 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
İKİ ZEHİR TACİRİ GÖZALTINDA
Uyuşturucu maddelere el konulurken, isimleri açıklanmayan 2 zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.