Bakan Gürlek'ten Ahbap soruşturmasına ilişkin açıklama: "MASAK raporları inceleniyor, soruşturma genişleyebilir"

"Şu an soruşturma devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyonlar yürütülüyor. İlk aşamada 22 gözaltı oldu. MASAK raporları inceleniyor. Soruşturma genişleyebilir."

Bakan Gürlek, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında daha önce yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı: " Haluk Levent, daha önce yurt dışı çıkış yasağı konulduğu halde kaçma girişimi olması üzerine pazar günü gözaltına alındı. "

YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA YENİ GÖZALTILAR

Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmaya dair de açıklamalarda bulundu.

Soruşturmanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürüldüğünü belirten Gürlek, şunları söyledi: "Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız sürdürüyor. Yeni gözaltılar oldu. Burada alınanlar arasında emekli askerler var."

"FETÖ İLTİSAKLI ŞÜPHELİLER VAR"

Gazetecilerin, soruşturmadaki şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı isimlerin bulunup bulunmadığına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Gürlek, "Evet, var." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında ilk operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturmaya ilişkin MASAK raporlarının incelenmesi sürerken, Bakan Akın Gürlek soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini açıkladı. Öte yandan Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada da yeni gözaltılar gerçekleştirildiği ve şüpheliler arasında FETÖ ile iltisaklı kişilerin bulunduğu belirtildi.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Güncel