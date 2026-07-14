Turuncu Holding'e yasa dışı bahis operasyonunda 25 gözaltı 25 kayyum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, milyarlarca liralık kirli paranın izini sürerek Turuncu Holding AŞ ve bağlantılı şirketlerin karanlık finansal trafiğini gün yüzüne çıkardı.

MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla desteklenen soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin karmaşık finansal ağlar üzerinden aklandığı saptandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, Turuncu Holding AŞ ve bağlı 25 şirkete kayyum atandı.

Suç gelirlerini aklayan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, soruşturmanın en çarpıcı adımı olarak Turuncu Holding AŞ ve bağlı 25 şirketin yönetimine kayyum atandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

YASA DIŞI KUMARA MASAK RADARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar, yasa dışı bahis suçlarının önlenmesi amacıyla derinleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna karışan kişilerin tespiti için harekete geçti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Türk Elektronik Para AŞ" başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirket yapılanması mercek altına alındı.

Bağlantılı şirketler ile şubeler hakkında hazırlanan MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim raporları ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği bildirimleri incelendi.

Açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtlarındaki incelemelerde çok sayıda yüksek hacimli finansal işlemin gerçekleştirildiği belirlendi.