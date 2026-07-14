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Turuncu Holding'e yasa dışı bahis operasyonunda 25 gözaltı 25 kayyum

Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen milyarlarca liralık geliri akladıkları iddia edilen Turuncu Holding AŞ ve bağlantılı şirketlere yönelik operasyon başlatıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 büyükşehirde gerçekleştirilen baskınlarda 25 şüpheli yakalandı. “Türk Elektronik Para AŞ” başta olmak üzere Turuncu Holding grup şirketlerinin hesaplarında yapılan incelemelerde kara para trafiği deşifre edildi. Soruşturma kapsamında holdinge ve bağlı 25 şirketin yönetimine kayyum ataması gerçekleştirildi.

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Turuncu Holding'e yasa dışı bahis operasyonunda 25 gözaltı 25 kayyum

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, milyarlarca liralık kirli paranın izini sürerek Turuncu Holding AŞ ve bağlantılı şirketlerin karanlık finansal trafiğini gün yüzüne çıkardı.

MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla desteklenen soruşturmada, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin karmaşık finansal ağlar üzerinden aklandığı saptandı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınırken, Turuncu Holding AŞ ve bağlı 25 şirkete kayyum atandı.

Suç gelirlerini aklayan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, soruşturmanın en çarpıcı adımı olarak Turuncu Holding AŞ ve bağlı 25 şirketin yönetimine kayyum atandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)Suç gelirlerini aklayan 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulanırken, soruşturmanın en çarpıcı adımı olarak Turuncu Holding AŞ ve bağlı 25 şirketin yönetimine kayyum atandı. (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

YASA DIŞI KUMARA MASAK RADARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalar, yasa dışı bahis suçlarının önlenmesi amacıyla derinleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçuna karışan kişilerin tespiti için harekete geçti.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, "Türk Elektronik Para AŞ" başta olmak üzere Turuncu Holding AŞ merkezli grup şirket yapılanması mercek altına alındı.

Bağlantılı şirketler ile şubeler hakkında hazırlanan MASAK raporları, Merkez Bankası dış denetim raporları ve Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği bildirimleri incelendi.

Açık kaynak araştırma raporları ve şirket kayıtlarındaki incelemelerde çok sayıda yüksek hacimli finansal işlemin gerçekleştirildiği belirlendi.

Turuncu Holding AŞ üzerinden yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Turuncu Holding AŞ üzerinden yürütülen yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi.

ÖNCE AKTARDILAR SONRA AKLADILAR

İncelemeler sonucunda bazı hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetleriyle bağlantılı kişilere yöneldiği tespit edildi.

Suçtan elde edilen gelirlerin farklı hesaplara aktarıldıktan sonra çeşitli finansal kanallar üzerinden kaynağından uzaklaştırılarak aklandığı aktarıldı.

Bu tespitlerin ardından 25 şüpheli ve 25 tüzel kişiliğe yönelik operasyon düğmesine basıldı.

İstanbul, Ankara ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eş zamanlı düzenlenen baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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