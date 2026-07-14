15 Temmuz'un 10. yılında Ankara'da demokrasi nöbeti! Başkan Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluşuyor

"HAİNLERE GEÇİT YOK"

Açıklamasının sonunda 15 Temmuz ruhunun yaşatılacağını belirten Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımıyoruz. Demokrasiyi askıya almaya yeltenen, silahı kendi vatandaşına doğrultan her darbe girişimi bu topraklara yapılmış en alçak ihanettir. Bu vesayetçi akla, bu karanlık zihniyete karşı mücadelemiz son nefesimize kadar sürecektir. 15 Temmuz'da tankların karşısına dikilen o asil ruh neyse, bugün de yarın da içimizdeki inanç aynıdır; hainlere geçit yok! 15 Temmuz, bu aziz milletin zincir kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği, istiklalimizin kıyamete kadar sürecek en büyük vesikasıdır."