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15 Temmuz'un 10. yılında Ankara'da demokrasi nöbeti! Başkan Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluşuyor

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece tankların karşısına dikilen millet, sarsılmaz iradesiyle demokrasiye sahip çıktı. Aynı ruh, 10. yıl dönümünde Başkent'te yeniden meydanlara taşınacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek. Anma programında şehitler yad edilecek, demokrasi nöbeti tutulacak.

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15 Temmuz'un 10. yılında Ankara'da demokrasi nöbeti! Başkan Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluşuyor
15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. O gece tanklara ve silahlara karşı sarsılmaz iradesiyle demokrasiye sahip çıkan Türk milleti, 10. yıl dönümünde yine aynı ruhla meydanlarda buluşacak. AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek anma programının detaylarını açıkladı.

BAŞKENT'TE 15 TEMMUZ BULUŞMASI

AK Parti Ankara İl Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü dolayısıyla Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek anma programının detaylarını paylaştı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirilecek program, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak.

Etkinlikte 15 Temmuz şehitleri anılacak, demokrasi nöbeti tutulacak. Program kapsamında Mehteran Birliği, Kıraç, Eşref Ziya Terzi ve Fahir Atakoğlu da sahne alacak.

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

HAKAN HAN ÖZCAN'DAN TÜM BAŞKENTLİLERE ÇAĞRI

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, yayımladığı mesajda tüm vatandaşları demokrasi nöbetine davet etti.

15 Temmuz gecesinin Türk milletinin birlik ve beraberliğinin simgesi olduğunu belirten Özcan, şu ifadeleri kullandı: "Tarihin en karanlık gecelerinden birini, sarsılmaz inancıyla ve çıplak elleriyle bir kahramanlık destanına dönüştüren asil milletimiz; bugün, o büyük dirilişin ve şanlı direnişin yıl dönümündeyiz."

15 Temmuz'un 10. yılında Ankara'da demokrasi nöbeti! Başkan Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluşuyor-3

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN GİBİ BİR LİDERİMİZ VAR"

Birlik ve beraberlik mesajı veren Özcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Şükürler olsun ki, en fırtınalı anlarda gemiyi limana sağ salim yanaştıran, küresel oyunlara ve sinsi senaryolara karşı dimdik duran Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz var."

Özcan, millet iradesinin her türlü vesayet anlayışının üzerinde olduğunu ifade etti.

15 Temmuz'un 10. yılında Ankara'da demokrasi nöbeti! Başkan Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluşuyor-4

"HAİNLERE GEÇİT YOK"

Açıklamasının sonunda 15 Temmuz ruhunun yaşatılacağını belirten Özcan şu ifadeleri kullandı:

"Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımıyoruz. Demokrasiyi askıya almaya yeltenen, silahı kendi vatandaşına doğrultan her darbe girişimi bu topraklara yapılmış en alçak ihanettir. Bu vesayetçi akla, bu karanlık zihniyete karşı mücadelemiz son nefesimize kadar sürecektir. 15 Temmuz'da tankların karşısına dikilen o asil ruh neyse, bugün de yarın da içimizdeki inanç aynıdır; hainlere geçit yok! 15 Temmuz, bu aziz milletin zincir kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ettiği, istiklalimizin kıyamete kadar sürecek en büyük vesikasıdır."

15 TEMMUZ'DA DEMOKRASİ NÖBETİ TUTULACAK

Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek programda, 15 Temmuz şehitleri anılacak, gaziler için dualar edilecek ve demokrasi nöbeti tutulacak.

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15 Temmuz'un 10. yılında Ankara'da demokrasi nöbeti! Başkan Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluşuyor-6 15 Temmuz'un 10. yılında Ankara'da demokrasi nöbeti! Başkan Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluşuyor-7 15 Temmuz'un 10. yılında Ankara'da demokrasi nöbeti! Başkan Erdoğan Başkent Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluşuyor-8

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