Fenerbahçeli Gümüştekin suikastının perde arkası ortaya çıktı: Daltonlar detayı dosyaya girdi | İntikam için tetiğe bastılar
İstanbul Üsküdar'da Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamede dikkat çeken detaylara yer verildi. Soruşturmada, 2023 yılında Ay Grubu lideri Halil Ay'a yönelik gerçekleştirilen saldırıda Daltonlar Suç Örgütü'ne yardım ettiği öne sürülen Gümüştekin'in hedef seçildiği belirtildi. İntikam amacıyla planlandığı iddia edilen saldırıyla ilgili 10 şüpheli hakkında 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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- İstanbul Üsküdar'da 30 Aralık 2025'te Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı.
- İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının Ay Grubu Suç Örgütü'nün Gümüştekin'den intikam alma amacıyla gerçekleştirildiğini değerlendirdi.
- Örgüt lideri Abdurrahman Ay dahil 10 kişi hakkında kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve silahlı örgüt üyeliği suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istendi.
- Emrullah Üstün ve Efe Kadir'in tetikçi, İsmail Enes Yılmaz'ın araç temin eden ve Özkan Özen'in keşif yapan kişi olduğu belirlendi.
- Yapılan aramalarda el bombası, Kalaşnikof, tabanca, takip cihazı, maske ve eldiven ele geçirildi.
İstanbul Üsküdar'da 30 Aralık 2025 gecesi Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin'e yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırının geçmişte yaşanan örgütsel hesaplaşmaların devamı niteliğinde olduğu değerlendirildi.
KANLI HESAPLAŞMANIN İZİ SÜRÜLDÜ
Ay Grubu Suç Örgütü lideri Halil Ay 2023 yılında Fransa'da bir çiftlik evinde öldürülmeden önce Ocak 2023'te İstanbul Haliç Köprüsü'nde saldırıya uğramıştı.
ÖRGÜTLER ARASI KAN DAVASI
İddiaya göre saldırıyı üstlenen Daltonlar Suç Örgütü'ne İbrahim Gümüştekin yardımcı olmuştu. Ay Grubu'nun sorumlu tuttuğu Gümüştekin'den intikam alma amacıyla hareket edildiği, bu süreçleri gerekçe göstererek Gümüştekin'e yönelik eylem planlandığı ve saldırının gerçekleştirildiği vurgulandı.
SALDIRIDAN SONRA LİDERİ ARADILAR
Saldırganların olay sonrası örgüt lideri Abdurrahman Ay ile telefon görüşmeleri yaptıkları dosyaya girdi. Örgüt lider Ay ile eylemi gerçekleştiren sanıkların da aralarında yer aldığı 10 kişi hakkında, "kan gütme saikiyle tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı örgüt üyeliği" suçlarından 21 yıla kadar hapis cezası istendi.
İSİMLER TEK TEK DEŞİFRE OLDU
Sabah'tan Leyla Yıldız'ın haberine göre, iddianamede, saldırıdan önce keşif ve takip yapıldığı, saldırının planlı bir örgüt faaliyeti olduğu belirtilerek sanıkların rolleri şöyle sıralandı:
- Emrullah Üstün - Efe Kadir: İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren tetikçiler. İkili, saldırının ardından beyaz renkli bir araçla Avrupa Yakası'na kaçtı.
- İsmail Enes Yılmaz: Saldırıda kullanılan aracı temin eden ve tetikçileri olay yerine götüren kişi.
- Özkan Özen: Gümüştekin'in hareketlerini otel çevresinde takip ederek keşif yapan şüpheli.
- Kader Bayna - Şeyhmus Durgun: Firari şüphelilerin gizlenmesine yardımcı oldukları öne sürülen isimler.
Yapılan aramalarda el bombası, Kalaşnikoflar, tabancalar, takip cihazı, maske ve eldivenler ele geçirilirken, örgütün yeni eylemler için hazırda beklediği aktarıldı. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.