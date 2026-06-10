Saldırıyı üstlenen Daltonlar Suç Örgütü'ne İbrahim Gümüştekin yardımcı olmuşt

İSİMLER TEK TEK DEŞİFRE OLDU

Sabah'tan Leyla Yıldız'ın haberine göre, iddianamede, saldırıdan önce keşif ve takip yapıldığı, saldırının planlı bir örgüt faaliyeti olduğu belirtilerek sanıkların rolleri şöyle sıralandı:

Emrullah Üstün - Efe Kadir: İbrahim Gümüştekin'e yönelik silahlı saldırıyı gerçekleştiren tetikçiler. İkili, saldırının ardından beyaz renkli bir araçla Avrupa Yakası'na kaçtı.

İsmail Enes Yılmaz: Saldırıda kullanılan aracı temin eden ve tetikçileri olay yerine götüren kişi.

Özkan Özen: Gümüştekin'in hareketlerini otel çevresinde takip ederek keşif yapan şüpheli.

Kader Bayna - Şeyhmus Durgun: Firari şüphelilerin gizlenmesine yardımcı oldukları öne sürülen isimler.

Yapılan aramalarda el bombası, Kalaşnikoflar, tabancalar, takip cihazı, maske ve eldivenler ele geçirilirken, örgütün yeni eylemler için hazırda beklediği aktarıldı. Hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

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Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel