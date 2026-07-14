15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları: 10. yıl anma yürüyüşü nerede, saat kaçta?
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı kazanılan tarihi zaferin 10. yılında; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenecek olan yürüyüş, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Zincirlikuyu’dan başlayacak ve 15 Temmuz Şehitler Makamı’nda sona erecek. İstanbul Valisi Davut Gül kentte düzenlenecek 15 Temmuz programlarını duyurdu.
Türkiye, tarihinin en karanlık gecelerinden birini canı pahasına aydınlığa kavuşturan kahramanlarını bir kez daha bağrına basıyor. FETÖ'cü hainlerin kurşunlarına göğsünü siper eden aziz milletimizin destansı direnişinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bu anlamlı yıl dönümünde, darbe girişiminin kırılma noktalarından biri olan İstanbul, yine tarihi bir birlikteliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
"15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE ŞEHİTLERİ ANMA YÜRÜYÜŞÜ" GERÇEKLEŞECEK
15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla düzenlenecek Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma programları kapsamında, İstanbul'da binlerce vatandaşın katılımıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü" gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve 15 Temmuz Derneği iş birliğinde düzenlenecek yürüyüş, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00'da Zincirlikuyu Metrobüs durağında başlayacak, 15 Temmuz Şehitliği'nde sona erecek.
Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinliklerinin önemli programları arasında yer alacak. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu tarihi direnişin simge mekânlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, darbe girişiminin 10. yılında bir kez daha demokrasiye, millî iradeye ve şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkma kararlılığının sembolü olacak.
"İRADE BİZİM ZAFER BİZİM"
Bu yıl "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla düzenlenecek yürüyüşte, vatandaşlar şehitleri anmak ve millî birlik ruhunu yaşatmak amacıyla bir araya gelecek. Programın sonunda katılımcılara günün anısına özel olarak hazırlanan tişört, şapka, çanta ve hatıra madalyası takdim edilecek.
15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü'nün, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına, millî hafızanın canlı tutulmasına ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMLARI BELLİ OLDU
İstanbul Valisi Davut Gül kentte düzenlenecek 15 Temmuz programlarını X hesabından duyurdu. Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Öyle bir Millet ki;
Çıplak elle tankları durduran, emperyalistlerin uşağı soysuzlar çetesini dağıtan, darbe görünümlü işgal girişimini tarumar eden, Bayrak - Devlet uğruna evladını yola koyan…
Koşulsuz, şartsız, mutlak zafer ancak ve ancak bu millete, bu milletin özgürlük iradesine, "İrade Bizim, Zafer Bizim" diyenlere yaraşır.
Tüm hemşehrilerimizi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. sene-i devriyesinde anma programlarımıza davet ediyoruz.
|Saat
|Program Adı
|Konum / Güzergah
|08:30
|15 Temmuz Şehitliği Ziyareti
|Edirnekapı Şehitliği
|10:00
|15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu
|Zincirlikuyu Metrobüs Durağı - 15 Temmuz Şehitler Anıtı
|10:30
|Taksi Korteji
|İstanbul Havalimanı - Atatürk Havalimanı
|17:00
|Denizden Karaya 15 Temmuz Tekne Korteji
|Ortaköy Meydanı
|19:00
|15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Programı
|Fatih Camii - Anıtpark - Saraçhane
|21:00 / 22:00
|15 Temmuz Heryerde (Mapping)
|Galata Kulesi - Kız Kulesi
|22:15
|15 Temmuz Işıklı Drone Gösterisi
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü Semalarında
|Tam Gün
|Sessiz Tanıklık Enstalasyonu
|Üsküdar - Taksim Meydanı
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